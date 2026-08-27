Минторговли проверяет качество бензина в стране

Экономика

Министерство торговли и интеграции продолжает лабораторное исследование качества автомобильного бензина в связи с поступающими жалобами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Территориальным департаментом Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по Павлодарской области в независимую лабораторию от производителя переданы пробы бензина, отобранные непосредственно на Павлодарском нефтехимическом заводе. Отдельно исследуются образцы топлива с присадками Sinoil, QazaqOil и Helios.

Результаты исследований ожидаются в течение недели.

На сегодняшний день в работе находятся 12 обращений граждан: 9 — из Астаны, 1 — из Павлодара и 2 — из Северо-Казахстанской области. Кроме того, проведены контрольные закупки на 17 АЗС: 5 — в Алматы, 5 — в Алматинской области, 6 — в области Абай и 1 — в Жамбылской области.

В настоящее время проводятся лабораторные испытания отобранных образцов. В рамках проверки будет проведён отбор проб по всей цепочке, в том числе на нефтебазах. 

В случае установления фактов несоответствия  будут приняты меры, включая запрет на реализацию и изъятие ГСМ.

#проверка #бензин #качество

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