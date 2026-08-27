В Казахстане запустят пилотный проект поддержки женщин-курьеров

Экономика

Минтруда, группа компаний Yandex Qazaqstan и Общественный фонд «Центр поддержки «Іскер» заключили трехсторонний Меморандум о взаимном сотрудничестве, направленный на развитие механизмов адресной социальной поддержки женщин, занятых в сфере курьерской доставки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда

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В рамках Меморандума стороны намерены объединить имеющиеся ресурсы и компетенции по направлениям повышения правовой и финансовой грамотности, информирования о действующих мерах государственной социальной поддержки, содействия в получении необходимых социальных услуг, доступа к образовательным и информационным программам, а также оказания юридической, психологической и гуманитарной помощи. При наличии соответствующих оснований также предусматривается содействие в получении медицинской помощи в пределах действующих механизмов и возможностей соответствующих организаций.

Конкретный вид, объем и порядок предоставления помощи будут определяться индивидуально, исходя из обстоятельств заявительницы, ее потребностей и условий реализации проекта.

«Современный рынок труда меняется, и государственная политика должна учитывать эти изменения. Наша задача – создавать понятные и доступные механизмы поддержки граждан, независимо от того, в какой форме они осуществляют трудовую или иную приносящую доход деятельность в рамках законодательства. Запускаемый проект показывает, как государственные органы, бизнес и общественные организации могут совместно решать конкретные социальные вопросы. В данном случае речь идет о женщинах, которые совмещают занятость в сфере доставки с семейными обязанностями и при этом могут оказаться в сложной жизненной ситуации. Важно, чтобы в таких обстоятельствах человек понимал, куда обратиться и какую помощь он может получить», - сказал министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Проект реализуется в пилотном режиме. Подать заявку на участие смогут женщины, выполняющие заказы через сервисы «Еда», Lavka и «Доставка» в мобильном приложении Yandex Go, которые осуществляют такую деятельность не менее четырех недель подряд, находятся в сложной или кризисной жизненной ситуации и соответствуют условиям участия, установленным в рамках проекта.

Приоритетное внимание планируется уделять женщинам, относящимся к социально уязвимым категориям, в том числе одиноким матерям, воспитывающим детей, многодетным матерям, женщинам с инвалидностью, женщинам, воспитывающим детей с особыми потребностями, а также женщинам, осуществляющим уход за тяжелобольными членами семьи. При этом отнесение заявительницы к одной из указанных категорий не означает автоматического предоставления определенного вида помощи. Решение принимается с учетом конкретной жизненной ситуации, потребностей семьи и условий проекта.

Подробная информация об условиях участия и порядке подачи заявки доступна непосредственно в мобильном приложении Яндекс Про - в разделе «Главное о сотрудничестве», в статье «Помощь женщинам-курьерам». Получить информацию также можно через службу поддержки соответствующего сервиса.

#Минтруда #женщины #курьеры #пилотный проект

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