7 человек осудили за хищение бюджетных средств в Жамбылской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения должностными лицами ДЮСШ №16 в пособничестве других лиц выявила прокуратура Меркенского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

По данным надзорного органа, должностные лица похитили бюджетные средства произведя оплату за не поставленный товар и не оказанные услуги.

"Так, 29.02.2020 года ДЮСШ произвела оплату в сумму 2 млн.тг. поставщику за услугу по изготовлению спортивных макетов и металлических конструкции, однако последним указанные виды работы не оказаны, бюджетные средства обналичены по просьбе должностных лиц ДЮСШ №16, при этом за свои услуги пособник получал 10% от общей суммы. В результате преступных действий ущерб государству составил свыше 16 млн тенге. 10.10.2022 года по данному факту прокуратурой Меркенского района зарегистрирован ЕРДР по п.2 ч.4 ст.189 УК РК, расследование которого проводилось управлением досудебного расследования прокуратуры области", - сообщили в прокуратуре.

По итогам расследования, уголовное дело в отношении 7 лиц для рассмотрения по существу направили в суд.

"3 ноября 2023 года приговором суда Меркенского района директор ДЮСШ и его предшественник, главный бухгалтер осуждены к лишению свободы от 3,5 года до 7 лет с пожизненным лишением права заниматься определенной должностью на государственной службе и 4 пособника осуждены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься определенной должностью сроком на 10 лет", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что по уголовному делу возмещен ущерб на сумму 6,7 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.