700 млн тенге мимо бюджета: дуэт обнальщиков осудили в Шымкенте

3,5 года колонии получили 2 «предпринимателя» из города Шымкента, которые выписывали фиктивные счета-фактуры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

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Департамент АФМ изобличил двух шымкентцев, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Как сообщается, они создали 6 компаний, общий оборот которых с апреля 2021 по август 2022 года превысил 2,1 млрд тенге. В результате в госбюджет не поступило почти 700 млн тенге в виде налогов.

Суд признал их виновными и приговорил к 3,5 годам лишения свободы.