А кушать хочется!

Инфляция, рост спроса и нехватка пожертвований заставили французскую благотворительную ассоциацию Les Restos du cœur повысить требования для получения продовольственной помощи, рассказывает France info. По предварительной оценке, организации придется отказать в помощи 150 тыс. человек, а также значительно сократить объем продуктовых наборов.
Впервые со дня своего основания в 1985 году ассоциация Les Restos du cœur («Рестораны от всего сердца»), которая раздает треть всей продуктовой помощи во Франции, вынуждена сократить число участников зимней кампании, стартующей 21 ноября. «С ноября мы собираемся многим отказывать, – заявил генеральный представитель организации Жан-Ив Труа. – Сейчас Les Restos du cœur не способна раздавать 170 миллионов блюд, принимать 1,3 миллиона человек, то есть на 200 тысяч больше, чем год назад». Жан-Ив Труа предупредил, что без вмешательства извне организации, возможно, придется закрыться через три года.