А кушать хочется!

Общество
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По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Инфляция, рост спроса и нехватка пожертвований заставили французскую благотворительную ассоциацию Les Restos du cœur повысить требования для получения продовольственной помощи, рассказывает France info. По предварительной оценке, организации придется отказать в помощи 150 тыс. человек, а также значительно сократить объем продуктовых наборов.

Впервые со дня своего основания в 1985 году ассоциация Les Restos du cœur («Рестораны от всего серд­ца»), которая раздает треть всей продуктовой помощи во Франции, вынуждена сократить число участников зимней кампании, стартующей 21 ноября. «С ноября мы собираемся многим отказывать, – заявил генеральный представитель организации Жан-Ив Труа. – Сейчас Les Restos du cœur не способна раздавать 170 миллионов блюд, принимать 1,3 миллиона человек, то есть на 200 тысяч больше, чем год назад». Жан-Ив Труа предупредил, что без вмешательства извне организации, возможно, придется закрыться через три года.

#Франция #инфляция #пожертвования

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