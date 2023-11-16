А кушать хочется!

Впервые со дня своего основания в 1985 году ассоциация Les Restos du cœur («Рестораны от всего серд­ца»), которая раздает треть всей продуктовой помощи во Франции, вынуждена сократить число участников зимней кампании, стартующей 21 ноября. «С ноября мы собираемся многим отказывать, – заявил генеральный представитель организации Жан-Ив Труа. – Сейчас Les Restos du cœur не способна раздавать 170 миллионов блюд, принимать 1,3 миллиона человек, то есть на 200 тысяч больше, чем год назад». Жан-Ив Труа предупредил, что без вмешательства извне организации, возможно, придется закрыться через три года.