АФМ выявило хищение 40 млн тенге на тренировочные сборы в Астане
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Факт систематического хищения бюджетных денег выявлен в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Так, в период 2021-2022 годов должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов.
Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов.
«Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составляет более 40 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу», - сообщили в ведомстве.
Иные сведения разглашению не подлежат, добавили в агентстве.