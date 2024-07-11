АФМ выявило хищение 40 млн тенге на тренировочные сборы в Астане

Спорт, Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Факт систематического хищения бюджетных денег выявлен в КГУ  «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в период 2021-2022 годов должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов.

Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. 

«Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составляет более 40 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу», - сообщили в ведомстве.    

Иные сведения разглашению не подлежат, добавили в агентстве. 

 

#Спорт #хищение #бюджет

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