Air Astana выполнила первый рейс в Саудовскую Аравию

Поездки
297
Искакова Айдана
корреспондент

Загрузка составила 92%

Фото: Kazpravda.kz

Авиакомпания Air Astana выполнила сегодня первый регулярный рейс из Алматы в город Джидду, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщили в авиакомпании, загрузка составила 92%.

"В этом месяце рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, а с ноября по средам и субботам. С начала декабря в расписание добавится третья частота по понедельникам. На воздушной линии задействованы комфортабельные самолеты Airbus A321LR с двуклассной компоновкой и вместимостью 166 мест", – говорится в сообщении. 

По информации пресс-службы национального авиаперевозчика, продолжительность рейса в Джидду составляет 6 часов 50 минут, и обратно – 5 часов 45 минут.

Минимальная стоимость авиабилетов в эконом-классе со всеми сборами кроме сервисного составляет 325 631 тенге, в бизнес-классе – 764 784 тенге.

Портовый город Джидда, расположенный на берегу Красного моря, известен как ворота в священный город Мекку. Добраться из Джидды в Мекку можно за 30 минут на скоростном поезде сразу из аэропорта.

Кроме паломничества, Джидда привлекает туристов историческими улочками Аль-Балад с музеями, мечетями и рынками, а также современными аттракционами, включая самый высокий фонтан в мире, аквариум Факих, набережную и жемчужины города - пляжи и теплые воды Красного моря.

 

#Алматы #рейс #самолет #Air Astana #Джидда #полет

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
Праздник середины осени
Больше инвестиций – больше проектов
Простите, Учитель!
Покатался от души
Ненужные инвестиции
О школах и градостроительстве
Разговор будет о главном
Вовремя засыпать семена
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Лидеры мировых и традиционных религий встретятся в Астане
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведом…
Токаев и Штайнмайер договорились активизировать взаимодейст…
Федеральный президент Германии встретил Токаева в резиденци…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]