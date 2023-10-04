Air Astana выполнила первый рейс в Саудовскую Аравию

Фото: Kazpravda.kz

Авиакомпания Air Astana выполнила сегодня первый регулярный рейс из Алматы в город Джидду, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщили в авиакомпании, загрузка составила 92%.

"В этом месяце рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, а с ноября по средам и субботам. С начала декабря в расписание добавится третья частота по понедельникам. На воздушной линии задействованы комфортабельные самолеты Airbus A321LR с двуклассной компоновкой и вместимостью 166 мест", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы национального авиаперевозчика, продолжительность рейса в Джидду составляет 6 часов 50 минут, и обратно – 5 часов 45 минут.

Минимальная стоимость авиабилетов в эконом-классе со всеми сборами кроме сервисного составляет 325 631 тенге, в бизнес-классе – 764 784 тенге.

Портовый город Джидда, расположенный на берегу Красного моря, известен как ворота в священный город Мекку. Добраться из Джидды в Мекку можно за 30 минут на скоростном поезде сразу из аэропорта.

Кроме паломничества, Джидда привлекает туристов историческими улочками Аль-Балад с музеями, мечетями и рынками, а также современными аттракционами, включая самый высокий фонтан в мире, аквариум Факих, набережную и жемчужины города - пляжи и теплые воды Красного моря.