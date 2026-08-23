Коммерческие договоренности, долгосрочные связи

На очередной форум прибыли около 140 представителей бизнес-сектора Казахстана и Рес­публики Корея, включая 96 корейских компаний-импортеров и представителей деловых кругов. Данное событие прошло при активном содействии госструктур двух стран.

Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, председатель KOIMA госпожа Юн Ён Ми отметила, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и Корея развивают прочное парт­нерство, основанное на взаимном доверии.

В свою очередь вице-министр торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков подчеркнул, что нынешний форум является важной площадкой для укрепления прямого диалога между деловыми кругами двух дружественных государств, расширения взаимной торговли и определения новых направлений сотрудничества. Казахстан придает большое значение развитию торгово-экономических связей с Республикой Корея, – сказал далее вице-министр. – Корейские компании обладают значительным опытом, современными технологиями и высокой конкурентоспособ­ностью, а Казахстан в свою очередь располагает существенным производственным, ресурсным и экспортным потенциалом. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и диверсификации взаимной торговли, а также в том, чтобы деловое взаимодействие все чаще находило продолжение в конкретных коммерческих договоренностях, устойчивых поставках и долгосрочном партнерстве.

Корея является важным торгово-экономическим партнером Казахстана. Товарооборот между Казахстаном и Республикой Корея за минувший год составил 3,17 млрд долларов, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего 2024 года. При этом экспорт казахстанской продукции в Корею вырос на 17,2%. Мы рассматриваем эту динамику как хорошую основу для дальнейшего наращивания казахстанского экспорта и расширения его товарной номенклатуры. Особое внимание при этом уделяется развитию несырьевого экспорта и созданию дополнительных возможностей по выходу отечественных производителей на корейский рынок, – сказал Айдар Абилдабеков.

Вице-министр также заострил внимание собравшихся на значении понимания технических требований рынка – стандартов, процедур испытаний и сертификации, требований к маркировке, упаковке и сопроводительной документации.

– Наша задача состоит в том, чтобы казахстанский производитель понимал эти требования еще до производства и отгрузки экспортной партии, что позволит минимизировать техничес­кие барьеры и дополнительные издержки для бизнеса. В этой работе важную роль может сыграть «КазСтандарт» во взаимодействии с QazTrade, KOIMA и профильными корейскими организациями, – отметил Айдар Абилдабеков.

Выступая перед участникам форума, генеральный консул Республики Корея в Алматы Ха Тэ Ук сказал, в частности, что в условиях, когда существующие глобальные цепочки поставок подвергаются структурным изменениям, а вопросы энергетики и технологий все больше политизируются, сегодняшнее мероприятие, направленное на укрепление сотрудничества с Казахстаном – страной, обладающей значительным потенциалом с точки зрения глобальной взаимосвязанности и стабильности, – приобретает особое значение. Объединенные общими историческими связями и ресурсами, Корея и Казахстан совместно прилагают усилия к развитию сотрудничества, ориентированного в завтрашний день. При этом потенциал для дальнейшего расширения масштабов взаимной торговли остается весьма значительным, – заявил Ха Тэ Ук.

В программе форума после приветственных слов глав делегаций и спикеров основное место занимали презентация экспорт­ного потенциала Казахстана, знакомство корейского бизнеса с отечественными производителями и проведение прямых

B2B-переговоров, способствующих выходу казахстанской продукции на рынок Кореи.

На переговорной площадке форума были представлены казахстанские компании из агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, машинострое­ния, металлургии, химической отрасли, логистики, туризма и других сфер. Состав и динамика переговорного трека, по мнению экспертов, стали свидетельством растущей заинтересованности казахстанского бизнеса в развитии прямого и долгосрочного сотрудничества с корейскими партнерами.