Язык, который объединяет

Она является одной из тех, для кого казахский язык давно стал инструментом саморазвития и продвижения в работе, а также неотъемлемой частью повседневной жизни.

Зульфия Хива – дунганка. Родилась и выросла в селе Сортобе, где на протяжении многих лет рядом живут представители разных этносов. С детства будущий педагог воспитывалась в атмосфере взаимного уважения к традициям и обычаям соседей. Именно тогда состоялось ее первое знакомство с языком Абая.

– В моей семье всегда уважали традиции, культуру и языки других народов, – вспоминает собеседница. – Еще ребенком я понимала, что казахский – это государственный язык нашей страны. Знала, что он обязательно пригодится мне в жизни. Именно по этой причине уже тогда я старалась выучить самые простейшие слова и выражения, которые могли бы помочь мне в быту.

Дома говорили на родном и русском языках, поэтому осваивать казахский пришлось постепенно, с немалым трудом. Первые знания она получила в школе, а после окончания девятого класса продолжила обучение в колледже. Именно тогда, признается Зульфия Шарифовна, язык перестал быть только учебной дисциплиной. В этот период она почувствовала внутренний прорыв, который послужил основанием для личной гордости. Но на этом девушка не остановилась.

И настоящим стимулом к дальнейшему совершенствованию знаний стала любимая работа. Уже более 11 лет она трудится воспитателем в сельских яслях-саду «Бүлдіршін». Здесь государст­венный язык сопровождает ее ежедневно практически на каждом шагу: в общении с детьми, родителями и коллегами.

– Для меня это не просто профессия, а настоящее призвание. Я люблю детей и считаю, что каждый ребенок заслуживает внимания, заботы и поддержки. А чтобы лучше понимать воспитанников и их родителей, необходимо свободно общаться на государственном языке, – говорит педагог.

Для Зульфии Хивы владение языком Абая – это естественное проявление уважения к стране, в которой проживаешь, к людям, находящимся рядом, и к их культуре, традициям и обычаям, а также осознанный гражданский долг. При этом собеседница признается, что поначалу, когда только осваивала азы, испытывала определенное волнение.

– Конечно, первое время было немного страшно говорить. Я очень стеснялась. Казалось, что могу допустить ошибку и люди это плохо воспримут. Но позже поняла, что мои промахи – это естественная часть обучения. Главное – не молчать, а больше практиковаться, – убеждена она.

Со временем языковой барьер стал исчезать. Сегодня, если того требует ситуация, Зульфия Шарифовна легко переходит с русского языка на казахский, и наоборот, помогая собеседникам лучше понимать друг друга. Использует в работе и родной язык. По ее словам, окружающие всегда доброжелательно относятся к тому, что представители разных национальностей стараются говорить по-казахски, даже если допус­кают ошибки.

Как сказала моя собеседница, бывает, что одни слова запоминаются сразу, другие нужно заучивать, но есть те, что остаются в памяти из-за своего глубокого смысла. К примеру, особое место в ее сердце занимают такие слова, которые, по мнению педагога, отражают духовные ценности казахского народа. В первую очередь это «рақмет», «береке», «бірлік», «құтты болсын» – в каждом из них она видит уважение, благодарность, добрые пожелания, благополучие и единство, которые так необходимы для достижения гармонии и мира в обществе и стране.

Не случайно одной из любимых песен Зульфии Хивы стала «Атамекен» в исполнении знаменитой Розы Рымбаевой. По мнению воспитателя, это очень красивая и чувственная пес­ня, которая проникнута искренней любовью к Родине, настоящий гимн преданности родной земле и неразрывной связи человека с Отчизной. А среди литературных произведений она выделяет творчество великого Абая Кунанбайулы.

– Его стихи и «Слова назидания» учат мудрости, честности, трудолюбию и призывают стремиться к знаниям. Это ценности, которые остаются актуальными во все времена, – считает воспитатель.

Работая с детьми, она хорошо понимает, насколько важно с раннего возраста формировать уважительное отношение к государственному языку. Ведь в дошкольные годы закладываются основы будущей личности. Именно поэтому Зульфия Шарифовна старается донести всем воспитанникам высокую значимость казахского языка.

По мнению педагога, быстрее освоить язык помогает постоянная практика: общение с носителями, чтение книг, просмотр фильмов, прослушивание песен. Главное – использовать язык ежедневно, не боясь делать ошибки.

– Казахский язык важен для каждого граж­данина нашей страны. Ведь он открывает новые возможности в работе, помогает лучше понимать окружающих, историю, традиции и культуру народа Казахстана, а также объединяет людей разных этносов, – убеждена Зульфия Хива.

Несмотря на достаточно уверенное владение государственным языком, останавливаться на достигнутом воспитатель детсада не собирается. Она продолжает постоянно расширять словарный запас, старается больше читать и говорить по-казахски, совершенствуя свои знания, ведь прекрасно понимает, что язык, словно живой организм, развивается, меняется, обновляется.