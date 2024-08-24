Акимы должны думать о пользе для страны

Экономика
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В рамках перехода на новую экономическую модель предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов

коллаж Павла Цедилина

Как заявил Глава государства, следует предоставить акимам районов право самостоятельно формировать местный бюджет. «Прежде всего это позволит существенно ускорить решение насущных региональных проблем. Необходимо также рассмотреть возможность передачи в регионы полномочий, касающихся определения преференций в той части налогов, которые собираются оставить местному бюджету. Данная мера придаст серьезный импульс развитию бизнеса, будет способствовать устойчивому прогрессу регионов. Поэтому при переходе к новой модели бюджетных отношений все акимы должны думать об эффективности и пользе для страны в целом», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как это работает в Атырауской области? Известно, что эффективное осуществление налоговой и бюджетной политики является решающим фактором развития национальной экономики.

Атырауская область, являясь ведущей промышленной зоной республики, играет важную роль и в финансовом плане. Регион не только финансово самодостаточен, но и как донор вносит значительный вклад в формирование государственного бюджета, пополнение Национального фонда.

Как рассказали в областном управлении экономики и бюджетного планирования, на сегодня в 68 сельских округах введены бюджет IV уровня и коммунальная собственность местного самоуправления. Источники их доходов состоят из налоговых и неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и трансфертов.

Фактическое поступление доходов бюджета городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в 2023 году составило 16 млрд 622,5 млн тенге. Кроме того, райцентрам и сельской глубинке было выделено 14,75 млрд тенге, выданы трансферты и субвенции.

Это дает возможность более эффективно удовлетворять спрос населения за счет укрепления финансовой базы на уровне райо­нов, сельских округов.

Как подчеркнули в областном акимате, ­государственный бюджет – это прежде ­всего ин­струмент повышения качест­ва жизни населения. В ­данном контексте, несомненно, ­процесс повышения бюджетной самостоя­тельности областей, реализуемый по поручению Главы государства, повысит финансовый потенциал регионов.

Стоит отметить, что в 2023 году от налогоплательщиков Атырауской области в республиканский бюджет поступило 1 трлн 996 млрд тенге. Это составило 13,7% от его общей суммы. За январь – июнь 2024 года перечислено 656 млрд тенге, или 11,7%.

В Национальный фонд в 2023 году поступило 2 трлн тенге, что составило 57,2% от общего объема поступлений по респуб­лике. За январь – июнь 2024-го в Нацфонд уже поступило 1 млрд 369 млрд тенге. В целом пятая часть консолидированного бюджета республики приходится на Атыраускую область.

Проще говоря, Атырау дает больше, чем получает. К примеру, в 2021 году изъятия от Атырауской области в респуб­ликанский бюджет достигли 213,8 млрд тенге. В то же время объем трансфертов из республиканского бюджета для области составил 77,1 млрд тенге.

В 2024-м та же картина – бюджетные изъятия предусмотрены на уровне 168,7 млрд тенге, тогда как трансферты запланированы в объеме всего 69,9 млрд тенге.

По мнению местных властей, финансовая самостоятельность Атырауской области позволяет осуществлять большое количество важных для населения региона инициатив. Так, в 2023 году за счет областного бюджета было завершено возведение 16 социальных объектов, ведется строи­тельство 97. Это без учета проектов, осуществляемых через целевые трансферты из респуб­ликанского бюджета.

Проведена масштабная работа по развитию инфраструктуры. Оказана финансовая поддержка малому и среднему предпринимательству. Что немаловажно, активно оказывается помощь социально уязвимым слоям населения.

На сегодня Правительством в рамках Концепции развития местного самоуправления для самостоятельности сельских округов на IV уровень бюджета передано 25 видов налогов и платежей, в том числе 8 налогов и 17 неналоговых платежей.

#экономика #акимат #аким #бюджет #планирование

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