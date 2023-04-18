Активнее помогать с трудоустройством молодежи категории NEET будет Правительство Казахстана

Сегодня доля молодежи категории «NEET» (без образования и работы) в республике составляет 6,3%

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Казахстанское Правительство усилит работу по поддержке молодежи без образования и работы (категория NEET). Соответствующее постановление принято Правительством РК в рамках укрепления государственной молодежной политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

В частности, молодым людям начнут активнее помогать в трудоустройстве и оказывать другие формы поддержки, отмечается на сайте премьера.

«Документом определяются компетенции ряда центральных госорганов по адресной работе с молодежью со статусом «без работы и учебы» (категория «NEET»). Так, за Минтруда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а также осуществление мониторинга государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи. Минкультуры будет осуществляться комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи и т.д.

Кроме того, постановлением создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания молодежных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодежи», - говорится в распространенном сообщении.

Также чиновники констатировали, что на сегодня доля молодежи категории «NEET» в республике составляет 6,3%, «что является относительно низким показателем по сравнению, к примеру, с Россией, Великобританией, США, Италией и рядом других стран».

«Правительство Казахстана принимает системные меры по снижению доли молодежи категории «NEET» посредством социальной поддержки, помощи в получении образования и трудоустройстве», - резюмирует пресс-служба Правительства РК.