«Алаш» – идея единой тюркской государственности
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Султан Хан Аккулы, PhD
Идея объединения колониальных тюркоязычных народов Российской империи, приведшая в конечном итоге
к образованию самостоятельных автономий Алаш, Башкирии, Туркестанского мухтариата (автономии) и других в 1917 году, возникла в период первой революции 1905–1907 годов. Февральская революция 1917 года предоставила историческую возможность реализовать эту идею на практике.
В ее реализации ведущую роль играли лидеры движения казахского национального освобождения и партии «Алаш».