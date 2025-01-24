Али Ахмедова дисквалифицировали после боя в США

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Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала казахстанского боксера Али Ахмедова (23-1, 17 КО) после его боя с американцем Малколмом Джонсом (17-5-1, 10 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Ахмедов не может выходить на ринг и спарринговать до 31 января. Дисквалификация носит медицинский характер и призвана помочь боксеру быстрее восстановиться после проведенного поединка.

Что касается соперника Ахмедова, то Джонс отстранен до 3 марта.

Али Ахмедов и Малколм Джонс встретились 18 января в Коммерсе (США, штат Калифорния). Бой закончился досрочной победой Ахмедова — нокаутом во втором раунде.