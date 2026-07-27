Али Ахмедов поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула чемпиона мира

Бокс

Спортсмен улучшил свои позиции сразу на 8 строчек

Фото: offside.kz

Казахстанский боксер Али Ахмедов (26-2, 18 КО) улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после победы над южноафриканцем Асемхале Веллемом (11-3-1, 6 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Ахмедов и Веллем провели бой в Алматы в субботу, 25 июля. Титульный поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде. Эта победа принесла Али титул «временного» чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBO и позволила подняться в дивизионе на портале BoxRec с 25-го места на 17-е.

Для Али Ахмедова это был первый бой в 2026 году — в последний раз он дрался в декабре, когда победил единогласным решением судей ганского боксера Делали Миледзи (31-3-1, 24 КО).
 

#рейтинг #чемпион #титул #Али Ахмедов

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