Али Ахмедов провёл дуэль взглядов перед титульным боем в Алматы

Бокс

На кону стоит титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжёлом весе

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский боксёр Али Ахмедов (25-2, 17 КО) и представитель ЮАР Асемахле Веллем (11-2-1, 6 КО) сошлись в традиционной дуэли взглядов накануне очного поединка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Вечер бокса пройдет завтра, 25 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Главным событием шоу станет бой между Ахмедовым и Веллемом, на кону которого будет стоять титул чемпиона мира по версии IBO в полутяжёлом весе. На данный момент казахстанец удерживает пояс WBA Asia, а его соперник из Южной Африки является обладателем титула WBO Africa.

Прямой эфир турнира в Казахстане будет доступен на телеканале Qazsport и стартует в 16:00, а также для всех болельщиков на YouTube-канале Akhmedov Promotions.

Вторым по значимости событием вечера станет противостояние казахстанского суперсредневеса Бека Нурмаганбета (15-0, 13 КО) против россиянина Артыша Лопсана (14-3-2, 9 КО).

Кроме того, зрителей ждет ещё один титульный поединок: казахстанец Армат Арманулы (6-1, 4 КО) и россиянин Харон Запольский (8-1-1,5 КО) оспорят чемпионский пояс WBA Asia в среднем дивизионе.

#бой #бокс #дуэль #Ахмедов

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