Боксёр Мейирим Нурсултанов возвращается на ринг

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По словам спортсмена, после последнего боя в Ташкенте он ожидал поединка с Карлосом Адамесом. Однако переговоры и ожидание затянулись, в результате чего Нурсултанов оставался без официальных боёв.

Сейчас казахстанец находится в США, где готовится к поединку против американца мексиканского происхождения Хесуса Рамоса. На кону их встречи будет стоять статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.

– У моего соперника мексиканский стиль бокса. Он левша, идёт вперёд и работает первым номером. У нас есть свой план на бой. Сейчас проводим 10-12-раундовые спарринги с местными боксёрами, которые схожи с ним по стилю. Спасибо болельщикам, которые верят в меня, несмотря на то, что я три года был без боёв. Наша работа – бокс. Я делаю всё, что в моих силах. Буду стараться завоевать для казахстанцев титул чемпиона мира, - отметил профессиональный боксёр Мейирим Нурсултанов.

Сам поединок планировался на 15 августа, но был перенесён на 19 сентября. Противостояние пройдёт в Сан-Диего.