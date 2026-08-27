Боксёр Мейирим Нурсултанов возвращается на ринг

Бокс

Непобеждённый казахстанский боксёр Мейирим Нурсултанов раскрыл причины своего трёхлетнего отсутствия на профессиональном ринге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: prosports.kz

По словам спортсмена, после последнего боя в Ташкенте он ожидал поединка с Карлосом Адамесом. Однако переговоры и ожидание затянулись, в результате чего Нурсултанов оставался без официальных боёв.

Сейчас казахстанец находится в США, где готовится к поединку против американца мексиканского происхождения Хесуса Рамоса. На кону их встречи будет стоять статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.

– У моего соперника мексиканский стиль бокса. Он левша, идёт вперёд и работает первым номером. У нас есть свой план на бой. Сейчас проводим 10-12-раундовые спарринги с местными боксёрами, которые схожи с ним по стилю. Спасибо болельщикам, которые верят в меня, несмотря на то, что я три года был без боёв. Наша работа – бокс. Я делаю всё, что в моих силах. Буду стараться завоевать для казахстанцев титул чемпиона мира, - отметил профессиональный боксёр Мейирим Нурсултанов.

Сам поединок планировался на 15 августа, но был перенесён на 19 сентября. Противостояние пройдёт в Сан-Диего.

 

 

#бой #боксер #Нурсултанов

Популярное

Все
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Переход к реализации научно-технологических проектов
«Карусель» на 100 буренок
Университет будущего: больше чем образование
Уборка раньше срока
Обладатели стипендии «Болашақ» определены
Передел высокий, хлебный
Язык мой – враг мой
«Торпедо» – обладатель Кубка Казахстана
На острие стрелы
Есть только миг…
Повестка, не теряющая актуальности
Конституция дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне
Almaty Superski: что будет с водой, лесом и снежным барсом
Лес как новое направление зеленых инвестиций
Лучшая реклама – когда гость доволен
Проблемы в «Квадрате»
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
От мальков до агротуризма
Учебные заведения, которые нельзя закрывать
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Курсай. Двенадцать лет спустя
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Песни, которые не стареют
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Президент обратился к казахстанцам в преддверии первых выборов в Курултай
Реконструкцию 72 железнодорожных вокзалов завершили в Казахстане
Модернизация во имя талантов из глубинки
Основа устойчивого общества
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Официально объявлен бой Мейирима Нурсултанова за титул WBC
Али Ахмедов поднялся в мировом рейтинге после завоевания ти…
Али Ахмедов провёл дуэль взглядов перед титульным боем в Ал…
Официально объявлен бой трехкратного чемпиона Казахстана по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]