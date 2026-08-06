Официально объявлен бой Мейирима Нурсултанова за титул WBC

На кону будет стоять принадлежащий Рамосу титул временного чемпиона мира WBC в среднем весе

Фото: @David Spagnolo/Main Events

Казахстанский боксёр Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 KO) в своём следующем бою выйдет на ринг против американца Хесуса Рамоса-младшего (24-1, 19 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Событие пройдёт 19 сентября на Pechanga Arena в Сан-Диего (штат Калифорния, США), прямую трансляцию проведёт DAZN. По времени Казахстана это будет утро 20 сентября. На кону будет стоять принадлежащий Рамосу титул временного чемпиона мира WBC в среднем весе.

В главном событии шоу состоится противостояние Айзек Крус (28-3-2, 18 KO) — Нестор Браво (28-3-2, 18 KO) за титул временного чемпиона мира WBC в первой полусредней категории. Поединок Мейирим Нурсултанов — Хесус Рамос станет со-главным событием вечера. Ивент был официально анонсирован организаторами из Premier Boxing Champions.

Свой предыдущий бой Мейирим Нурсултанов провёл ещё в 2023 году. В нём он победил единогласным решением судей чилийца Хулио Аламоса (16-3, 9 КО) в Ташкенте (Узбекистан).

Что касается Хесуса Рамоса-младшего, то он выходил на ринг в декабре прошлого года в Сан-Антонио (США) и победил единогласным судейским решением соотечественника Шейна Мозли-младшего (23-5, 13 КО).

