Ансамбль танца «Салтанат» с успехом выступил в России

Мероприятие стало воплощением межнационального мира и дружбы народов

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Санкт-Петербурге на сцене знаменитого театра-фестиваля «Балтийский дом» с успехом прошел концерт государственного ансамбля танца РК «Салтанат», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В концертной программе приняло участие 60 артистов.

Ансамбль представил программу из двух частей. Первая – «Золотой фонд казахского танца». В нее вошли жемчужины наследия казахского хореографического искусства, поставленные мэтрами, народными артистами Казахстана – первым профессиональным балетмейстером страны Дауреном Абировым, профессором, балетмейстером Елдосом Усиным и основоположником государственного ансамбля танца РК «Салтанат» Заурбеком Райбаевым.

Вторая часть программы под названием «Легенды Азии» была посвящена танцам народов мира.