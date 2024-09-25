Ансамбль танца «Салтанат» с успехом выступил в России

Мероприятие стало воплощением межнационального мира и дружбы народов
В Санкт-Петербурге на сцене знаменитого театра-фестиваля «Балтийский дом» с успехом прошел концерт государственного ансамбля танца РК «Салтанат», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
В концертной программе приняло участие 60 артистов.
Ансамбль представил программу из двух частей. Первая – «Золотой фонд казахского танца». В нее вошли жемчужины наследия казахского хореографического искусства, поставленные мэтрами, народными артистами Казахстана – первым профессиональным балетмейстером страны Дауреном Абировым, профессором, балетмейстером Елдосом Усиным и основоположником государственного ансамбля танца РК «Салтанат» Заурбеком Райбаевым.
Вторая часть программы под названием «Легенды Азии» была посвящена танцам народов мира.