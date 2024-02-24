Астана и Найроби «сверили часы»

Фото: МИД РК

Посол Казахстана в Эфиопии и Кении (по совместительству) Барлыбай Садыков встретился в Найроби с директором департамента Европы и Содружества МИД Кении Розой Макеной Мучири и шефом протокола МИД Питером Мвендвой.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Особое внимание было уделено планам по развитию сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, предстоящим двусторонним визитам на высшем и высоком уровне, формированию двусторонней договорно-правовой базы, а также перспективам взаимодействия в рамках международных организаций», - сообщает МИД РК.

Дипломаты также остановились на вопросах реализации договоренностей глав государств, достигнутых во время их встречи в сентябре 2023 года в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кения является четвёртым торговым партнёром Казахстана в Африке с товарооборотом в 40 млн долларов США и представляет интерес в качестве восточных «морских ворот» в Африку.