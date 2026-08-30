Книги на французском языке доставили из Парижа в Алматы ко Дню знаний

В посылках – детская и учебная литература, сказки, книги о французской истории и культуре

Фото: 24.kz

Больше ста книг на французском языке передали школьникам и преподавателям Казахстана из Парижа ко Дню знаний. Инициатива принадлежит Надин Пьерро и Садрин Байи – давним французским поклонницам творчества Димаша Кудайбергена. Интерес к казахстанскому артисту со временем перерос в знакомство со страной и её жителями, а после – в развитие общих проектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Доставку литературы для учителей и школьников поддержала ассоциация ALEM, занимающаяся продвижением казахской культуры во Франции. Передать книги помогло также Посольство Казахстана.

– В прошлом году во время поездки в Казахстан мне посчастливилось познакомиться с Айгуль, преподавателем французского языка 25-й гимназии Алматы и по совместительству директором Ассоциации преподавателей французского языка в Казахстане. Тогда появилась идея отправить книги. Сначала возникли сложности с доставкой, и первая посылка вернулась обратно. Но благодаря поддержке Посольства Казахстана они, наконец, прибыли в Алматы. Мы хотим продолжать эту инициативу, чтобы французские книги появились по всему Казахстану, - рассказала представительница фан-клуба Димаша Кудайбергена Надин Пьерро.

В посылках – детская и учебная литература, сказки, книги о французской истории и культуре. Среди них есть и произведения казахских авторов в переводе на французский. Часть изданий останется в библиотеке 25-й гимназии имени Есенберлина, другие передадут школам в регионах. В том числе НИШ в Актобе, где в этом году начинают преподавать французский язык.

– Мы только что открыли эту посылку, и я очень удивлена, что также прислали казахскую поэзию на французском языке. Это очень ценное богатство для наших любителей французского языка, для наших читателей. Эта инициатива будет продолжаться, так как они уже не первый год поддерживают Ассоциацию преподавателей французского языка Казахстана, - сообщила президент Ассоциации преподавателей французского языка Казахстана Айгуль Дощанова.

Сотрудничество планируют продолжить и в других форматах, например, приглашать казахстанских преподавателей во Францию для совершенствования знаний.

 

 

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