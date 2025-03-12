Астанчан приглашают на выставку технологий для выращивания растений

Мероприятие пройдет одновременно с международной выставкой цветоводства и озеленения Flora Expo Astana 2025. На двух выставках примут участие более 150 компаний из 15 стран мира

Фото: пресс-служба МСХ РК

Международная выставка оборудования и технологий для выращивания растений Grow Expo Astana 2025 пройдет с 8 по 10 апреля в международном выставочном центре EXPO, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минсельхоза, Grow Expo Astana 2025 станет ключевой площадкой, где производители и поставщики технологий и оборудования для выращивания растений представят свои инновационные решения, позволяющие владельцам теплиц и агрономам повысить эффективность процессов, обсудить актуальные вопросы отрасли и обменяться ценным опытом для дальнейшего развития отрасли.

Казахстанские и международные компании продемонстрируют передовые разработки и технологии в рамках следующих тематических разделов:

- Конструкции и технологии для выращивания растений в теплицах: современные конструкции для теплиц, техника и технологии выращивания растений, сопутствующее оборудование и расходные материалы.

- Автоматизация процессов выращивания растений: роботизированные системы и линии для выращивания растений в теплицах, системы регулирования климата и обогрева, системы освещения для роста растений, автоматические и капельные системы полива.

- Материалы и оборудование для защиты и питания растений: удобрения и грунты, укрывные материалы, средства для защиты растений от вредителей и болезней, кассеты, лотки и контейнеры для растений.

Выставка пройдет одновременно с международной выставкой цветоводства и озеленения Flora Expo Astana 2025.

На двух выставках примут участие более 150 компаний из 15 стран мира, включая Казахстан, Нидерланды, Италию, Южную Корею, Японию, Колумбию, Беларусь, Кению, Китай, Россию, Польшу, Эквадор и Турцию.

Впервые в истории выставок будет представлен крупнейший павильон Нидерландов, участие в котором примут более 40 компаний, которые продемонстрируют посетителям выставки передовые достижения в сфере растениеводства.

«Grow Expo Astana 2025 рекомендуется для посещения владельцам и управляющим теплиц, агрономам, фермерам, представителям сельскохозяйственных компаний, специалистам по климатическому контролю, системам полива и освещения, дистрибьюторам аграрной продукции, инвесторам, предпринимателям, отраслевым исследователям, представителям СМИ и студентам профильных вузов. Посетители смогут ознакомиться с новинками от ведущих производителей и поставщиков, найти новых деловых партнеров среди компаний в сфере выращивания растений, встретиться с потенциальными клиентами, партнерами и коллегами, повысить профессиональные компетенции и обменяться опытом на мероприятиях деловой программы», – отмечается в информации.

Выставку дополнит насыщенная деловая программа, где будут обсуждаться ключевые вопросы развития тепличной отрасли, такие как внедрение инноваций, экспортные риски, регулирование импорта, меры по поддержке устойчивого сельского хозяйства.

Значимым событием станет II Форум Netherlands Day, где ведущие компании Нидерландов представят свои инновации и разработки. В рамках форума запланированы семинар по вопросам тепличного сектора и круглый стол с участием казахстанских и нидерландских спикеров. Спикеры обсудят перспективы сотрудничества и актуальные вызовы, стоящие перед тепличной отраслью.

В рамках деловой программы выставки пройдет Astana Greenhouse Forum — ключевое событие объединит представителей тепличного бизнеса и государственных органов для обсуждения ключевых вопросов отрасли.

В рамках форума планируется рассмотреть важнейшие темы, такие как экспортные риски, регулирование импорта томатов, оптимизация тарифов на газ и электроэнергию, а также меры по поддержке устойчивых сортов томатов. Панельные дискуссии и обсуждения позволят участникам обменяться опытом и найти практические решения для укрепления тепличного бизнеса.

Вход на выставку Grow Expo Astana 2025 возможен только при предъявлении бейджа/QR-кода, который можно получить бесплатно, введя промокод GEAMINAGRI при онлайн-регистрации на сайте выставки.