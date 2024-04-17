Астанчане направили порядка 1 тыс. тонн гумпомощи пострадавшим от паводков

Фото: акимат Астаны

Астаны в пострадавшие от наводнения регионы отправлено порядка 1 тыс. тонн гуманитарной помощи. Сегодня силами столичных спортсменов, сотрудников Управления физической культуры и спорта, подведомственных организаций было собрано еще 8 тонн гуманитарной помощи и отправлено в Костанайскую область, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Руководитель управления физической культуры и спорта Василий Левит поблагодарил коллег за помощь в нынешней сложной ситуации.

«В нескольких регионах страны весенние паводки, казахстанские волонтеры никогда не оставались в стороне в трудную минуту. Многие наши соотечественники помогают пострадавшим от наводнения. Спортсмены Астаны всегда протягивают руку помощи. И сегодня при участии сотрудников Управления физической культуры и спорта столицы и сотрудников подведомственных учреждений в Костанайскую область отправляется гуманитарная помощь», — сказал Василий Левит.

Также столичные спортсмены Илья Ильин, Василий Тахтай, Сергей Цырульников, Абзал Ажгалиев, Мерей Акшалов, Айтым Жакупов, и представители федерации каратэ, федерации гимнастики активно оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков.

Сборы гуманитарной помощи продолжаются. Ранее силами Астанинского городского филиала партии «AMANAT» совместно с молодежным крылом «Жастар Рухы», волонтерами МРЦ «Астана жастары» при поддержке акимата города, депутатов городского маслихата, общественных деятелей, неправительственных организаций, владельцев малого, среднего и крупного бизнеса была собрана гуманитарная помощь и направлена в нуждающиеся регионы.

Кроме того, столичная Ассамблея народа Казахстана организовала на базе Дома дружбы социальную акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей регионов, пострадавших от паводков. Помощь доставили жителям Акмолинской и Карагандинской областей.

Для пострадавших были собраны одежда, продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, посуда и медикаменты.

Напомним, в столице работают 9 пунктов приема гуманитарной помощи, в сборе принимают участие около 30 волонтерских организаций.

Ежедневно более 200 волонтеров сортируют и отправляют предметы первой необходимости.

Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и принести в пункты сбора продукты первой необходимости.