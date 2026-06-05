Бектенов проверил ход противопаводковых мероприятий в СКО

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с ходом строительства социально важной инфраструктуры: путепровода в селе Прибрежное и защитных дамб вдоль населенных пунктов, а также многопрофильной областной больницы в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

О проводимой работе по реконструкции защитных дамб доложил первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов. За последние два года в регионе реализован комплекс противопаводковых мероприятий по реконструкции шести ключевых гидротехнических сооружений. Всего было построено и реконструировано более 24 км защитных линий, полностью соответствующих современным инженерным параметрам. Общий объем направленных на эти цели средств составил 14 млрд тенге. Это позволило существенно повысить уровень безопасности населения, защитить жилые дома, социальную инфраструктуру и системы жизнеобеспечения в Петропавловске и Кызылжарском районе.

Так, в Кызылжарском районе реконструированы защитные дамбы протяженностью свыше 5 км в с. Прибрежное, 4,6 км – с. Тепличное, 5,9 км – с. Бесколь. Средняя высота данных сооружений доведена до 7,2-7,5 м от основания, что соответствует расчетному уровню 102 м по балтийской системе. В Петропавловске аналогичные работы по усилению проведены на дамбе по улице Ущева в микрорайоне Подгора – протяженность 1,3 км и в поселке Кожевенный в районе Хромзавода – протяженность 4,1 км. Особое внимание было уделено объекту «Биопруд» в областном центре, построенному в 1953 году. Здесь за счет проведенных в 2024-2025 гг. работ ограждающая дамба Биопруда протяженностью 3,4 км была поднята до расчетной высоты 5 м, а бетонные ограждения капитально отремонтированы, что полностью нивелировало существовавшие риски.

На объектах продолжаются плановые работы по благоустройству внутренних откосов георешеткой с посевом многолетних трав и устройству щебеночного покрытия гребней дамб.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области Ерден Шортыбаев доложил Премьер-министру о ходе реализации проекта реконструкции автомобильной дороги областного значения «Подъезд к Вороньему острову» с устройством путепровода в селе Прибрежное. Проектом предусмотрены реконструкция автомобильной дороги с поднятием насыпи и приведением ее к нормативным техническим параметрам, а также строительство самого трехпролетного путепровода протяженностью 72 м. Общая стоимость составляет 4,4 млрд тенге.

Новая транспортная инфраструктура будет интегрирована с защитной дамбой села Прибрежное, где проживают порядка 1,5 тыс. человек. Это позволит обеспечить бесперебойное сообщение с населенным пунктом в течение всего года. На Вороньем острове расположены не только туристические объекты, но и стратегически важная насосная станция первого подъема, обеспечивающая питьевой водой жителей Петропавловска. Ранее в паводковый период дорога к селу полностью затапливалась, а перевозка и эвакуация людей осуществлялись исключительно водным транспортом, что при неблагоприятных погодных условиях создавало угрозу безопасности граждан.

На объекте завершены работы по стабилизации основания насыпи щебнем, устройству 40 буронабивных свай и четырех ростверков, возведены крайние опоры. Ведутся работы по устройству ригеля опоры №2 и отсыпке земляного полотна. В текущем году на реализацию проекта выделено 2,6 млрд тенге. Завершение строительства и ввод путепровода в эксплуатацию запланированы на октябрь 2027 года.

По итогам осмотра объектов Олжас Бектенов подчеркнул необходимость своевременного завершения всех работ по укреплению гидротехнических сооружений, а также принятия системных мер по их дальнейшему содержанию и техническому обслуживанию. Премьер-министр также акцентировал внимание руководства региона на социальной значимости данного транспортного объекта для жителей Прибрежного и поручил обеспечить строгий контроль за соблюдением сроков реализации проекта.

В городе Петропавловск Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства многопрофильной областной больницы. Председатель Совета директоров YDA Holding Хусейн Арслан сообщил, что общая площадь медицинского комплекса составит свыше 92 тыс. м2. Современный медицинский комплекс будет включать консультативно-диагностический корпус на 480 посещений в смену, круглосуточный и дневной стационары, родильное отделение, отделения лучевой диагностики, радиологии, клинико-диагностическую лабораторию и другие специализированные подразделения. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, сосудистой хирургии, травматологии и другим профилям. На данный момент завершены работы по возведению железобетонных конструкций, продолжается кирпичная кладка стен, монтаж фасадных профилей и внутренняя отделка помещений. Отмечено, что необходимые вопросы с финансированием урегулированы, строительные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.