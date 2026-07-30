Мощные наводнения обрушились на Индию

Более 70 человек погибло, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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В результате наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам погибли 78 человек. Как сообщает управление по ЧС штата, в зоне бедствия остаются более 300 тыс. жителей.

Был подтоплен 551 населенный пункт. В округе Чарайдео от стихии пострадали более 137 тыс. человек. Из-за наводнения повреждены, в том числе, дороги, жилые дома и школы. Погибли более 11 тыс. голов животных.

Власти штата уточнили, что уровень воды в пострадавших от наводнений районах снижается, но многие жители не могут вернуться в свои дома из-за разрушений. Метеорологическое управление Индии предупредило, что в ближайшие два дня в Ассаме возможны ливни.

Наводнения начались в Индии на прошлой неделе. Было решено временно приостановить ежегодное индуистское паломничество в Амарнатх в регионе Кашмир.