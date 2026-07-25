Защита от паводков требует денег

Паводки
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Уроки паводка двухлетней давности, когда регион сильно пострадал от стихии, не прошли даром. В рамках подготовки к паводковому периоду 2026 года в области была проведена масштабная работа по укреплению защитных дамб и очистке русел рек. Было создано отдельное предприятие для содержания, эксплуатации и обеспечения безопасности гид­ротехнических сооружений. Оно находится в подчинении областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования и несет ответственность за проведение работ по предуп­реждению паводков. В частнос­ти, за содержание и ремонт водно-оросительных каналов, а также гидротехнических объектов.

фото РСК

Как рассказал директор КГП на ПХВ «Табиғат» Асланбек Рысжанов, в коммунальную собственность были переданы 12 каналов и один гидротехнический узел, имеющий стратегическое значение. Кроме того, предприятие использует семь каналов, находящихся в районной коммунальной собственности по договору безвозмездного пользования. В частности, речь идет о каналах Алгабас Жорык, Терен-Озек, Курсай, 7-й аул – Айсары, Соколок, Сары-Озек, Алга-Егиз, посредством которых предприятие осуществляет подачу воды на орошаемые земли, пастбища и лиманные угодья.

Для бесперебойного обеспечения сельхозтоваропроиз­водителей акимат области внес предложение в Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации о выделении средств из республиканского бюджета на капитальный ремонт и модернизацию шести каналов и гидроузла, и в прошлом году эти работы были профинансированы.

– Завершена модернизация и введен в эксплуатацию канал Аксай в Индерском райо­не. Помимо этого в связи с удорожанием строительных материалов возникла необходимость пересмотра стоимости проектов и получения заключения экспертизы по четырем объектам. Также имеются два объекта, строительные работы по которым начались в 2022 году и на сегодняшний день приостановлены. Это каналы Баксай и Есбол-Козыбай, – сообщил Асланбек Рысжанов.

На реконструкцию и модернизацию канала Баксай в 2024–2025 годах средства не выделялись. Теперь требуется заново разработать проектно-сметную документацию и получить заключение экспертизы – это более 8 млн тенге из местного бюджета. Всего же для завершения проекта необходимо более 1,2 млрд тенге.

Такая же ситуация и по каналу Есбол-Козыбай. Для завершения проекта из рес­публиканского бюджета требуется 452,5 млн тенге.

– Ежегодно в течение вегетационного периода силами районных производственных участков мы проводим техническое обслуживание и ремонт производственных площадок в районах. В начале каналов расположены плавучие насосные станции. В случае аварийной ситуации на том или ином канале мы проводим специальные технические ремонтные работы. В соответствии с договором с сельхозтоваропроизводителями потребности в воде обеспечиваются в полном объеме по стоимости согласно утверж­денному тарифу, – дополнил Асланбек Рысжанов.

По его словам, на полное обновление водно-оросительных каналов в регионе до 2030 года потребуется около 5 млрд тенге. Предприятие не имеет возможности проводить капремонт каналов за счет тарифа. В связи с этим предлагается ежегодно выделять средства на это из местного бюджета. Также остро стоит кадровый вопрос: предприя­тию требуются инженеры-гид­рологи, инженеры-механики, соответствующие современным требованиям, машинис­ты экскаваторов и водители спецтехники.

#подготовка #паводки #Атырауская область

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