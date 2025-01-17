Астанчанка предотвратила пожар в столичном ЖК

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

По поручению главы МЧС Юлия Шимон была награждена грамотой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

15 января в вечернее время жительница Астаны Юлия Шимон позвонила в ДЧС и сообщила о возможном возгорании в одной из квартир соседнего многоэтажного дома на улице Керей-Жанибек хандар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Как сообщается, Юлия заметила зажженную свечу на столе рядом с окном, которая могла стать причиной пожара, и, обеспокоенная возможными последствиями, немедленно обратилась за помощью. Спасатели оперативно выехали на место вызова и по прибытию выяснилось, что причиной тревоги была действительно свеча, однако пожара удалось избежать благодаря своевременному звонку женщины на номер экстренной службы спасения - 112.

В знак признания её внимания, ответственности и активной гражданской позиции, по поручению главы МЧС, Юлия Шимон была награждена грамотой. Награду ей вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Астаны Мадияр Мурзагельдиев.

«Я благодарна спасателям за их профессионализм и оперативность», — сказала Юлия Шимон. — Их работа крайне важна, и я горжусь тем, что в нашей столице работают настоящие профессионалы. Призываю всех быть внимательными и ответственными, ведь безопасность начинается с нас самих».

#награждение #МЧС #Юлия Шимон

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