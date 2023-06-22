Авиапарк МЧС будет обслуживаться по европейскому образцу

Международное сотрудничество, Транспорт, Технологии
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Воздушные суда теперь будут ремонтироваться не более 10 дней, вместо нескольких месяцев, как было ранее.

Фото пресс-службы МЧС РК

АО «Казавиаспас» подписало специальный договор с ведущим мировым производителем вертолётных двигателей «Safran Helicopter Engines», сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

В рамках договоренности воздушные суда авиации МЧС будут обслуживаться, ремонтироваться, а также осуществлять контроль двигателей оперативнее, чем в настоящее время. Это позволит в разы сократить сроки обслуживания и ремонта. По такому принципу работает большинство служб спасения в Европе.

«На сегодня даже в части времени на проведение регламентных работ – это оперативно. Займет порядка 7-10 дней. Но это не месяцы, как раньше. У нас бывали моменты, когда проведение работ затягивалось на 4-5 месяцев, а то и более. А это соглашение дает нам возможность максимально эксплуатировать этот тип воздушного судна», – отметил генеральный директор АО «Казавиаспас» Болат Абайдильдинов.

По словам генерального директора компании «Safran Helicopter Engines Germany» Франсиса Ларрибо, доступность вертолетов критически важна, когда речь идет о спасении людей.

«Цель в том, чтобы оператор «Казавиаспас» сконцентрировался на операционной работе, а мы, как промышленники, сделаем все, чтобы обеспечить круглосуточную работу вертолетов и их двигателей», – пообещал Ларрибо.

 

#соглашение #компании #МЧС #ремонт #Европа #Казавиаспас #авиапарк

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