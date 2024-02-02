«Айқап» и «Қазақ»: общие интересы и цели

Значимо и напечатанное в первом номере журнала «Айқап», родившемся из заботы и сожаления о прошлых днях казахов, объявление: «Материалы, присланные для пуб­ликации в журнале, будут приниматься, даже если они будут на казахском, ногайском, русском и турецком языках». Во-первых, журнал, возникший по требованию народа и у которого не было назначенных писателей, нуждался в авторах. Во-вторых, империя в произведениях авторов казахской, ногайской, тюркской (тюрками считались крымские татары, азербайджанцы) и других национальностей, пишущих на русском языке, и даже демократически настроенных представителей русского народа была недругом, то есть противником. Поэтому издатели журнала полагались на них и их единство. В-третьих, среди народов империи татары были наиболее обеспеченными и активными в политической жизни. Вот почему основатели «Айқап» с воодушевлением приветствовали их лозунг «Миллат!» и их националистическое движение. Они поддержали принятие сис­темы борьбы и даже названия, ее характеризующие, в первозданном виде. Однако главной целью было вывести казахский народ на уровень страны, способной защитить свои права.

Газета «Қазақ», издававшая­ся с конкретной целью «догнать опередивших, обогнать достигших», задумывала развитие через объединение лозунга Алаша и нации. Выступала за всестороннее просветительство. Способствовала введению в актив понятных казахам вариантов слова «миллат» – «народ», «нация», «алаш». Она была не за слепое единение тюркских народов, а за их самостоятельную силу и объединение на основе общих интересов. В связи с этим она пришла к выводу, по словам А. Байтурсынулы, что «национальность людей, говорящих на своем языке, пишущих на своем языке, никогда не исчезнет, пока живы его носители».

Основным кредо издания была просьба, изложенная в письме, полученном сразу после основания газеты, из Санкт-Петербурга от имени С. Жанайдарулы, Б. Есимханулы, И. Оразалыулы, Г. Жумабекулы, М. Поштайулы, М. Шокая (всего шесть человек): «Пусть друзья, поддерживающие пером и обученные по-мусульмански, пишут простым казахским языком, не используя во множестве слов из родственных нам арабского, персидского и ногайского языков». Отсюда следует вывод, что газета «Қазақ» последовала советам великого Абая: «Верен будь себе, сделай сам себя ⁄ Посредством труда и ума».

Таким образом, газета «Қазақ» для достижения расцвета нации обращала внимание на чистоту языка, преемственность традиций и стремилась развивать народ, то есть казахский народ, в соответствии с реалиями России. В ней редко использовалось слово «миллат», зато «нация», «народ» употреблялись весьма часто. Слово «Алаш» – клич и лозунг казахов – использовалось в качестве могущественного имени всей нации.

В целом мы видим, что «Айқап» и «Қазақ» дополняли друг друга, каждое издание по-своему было востребовано в объяснении взаимосвязи Алаша и сложного времени.

В 6–10-м номерах за 1911 год татарский журнал «Шура», издававшийся в Оренбурге, организовал дискуссию на тему «Исчезнет казахский народ или нет?». Габдолгазиз Муса по этому поводу писал: «Чтобы нация исчезла, должны возрастать невежество, нищета и расовая неполноценность, то есть сходить на нет расовое бессмертие, но казахи не таковы. Поэтому говорить, что казахи исчезнут как народ, неуместно». А по мнению Джахандарова, «у казахов не осталось старинных обычаев. Повсюду ложь, сплетни, воровство, лжесвидетельство, склоки. Народ испорчен. Такой народ (как можем видеть в летописях) исчезал. Казахов тоже ждет такая участь».

Нуралдин Моллагазин, переведший этот аргумент с татарского и изложивший свое мнение в статье «Мои мысли», подытожил: «Одним словом, не стоит терять надежду, считая, что с казахами покончено. Прошу вас как друг и современник указывать на слабые места и призывать их исправить, чтобы еще больше приумножить то, что есть хорошего, оставить разговоры о существовании и исчезновении, указать светлый путь в жизни и, не уподобляясь дождю на море, служить своим языком и пером делу просвещения народа».

Похоже, инициаторами вышеуказанной дискуссии в период борьбы за национальную независимость были и другие татарские издания. Воспринимать это как «бей лежачего» неправильно. По сути это было проявлением заботы преемников Аль-Марджани о братском казахском народе, обладающем большим потенциалом (не следует забывать, что газета «Қазақ» и журнал «Айқап» время от времени финансировались татарскими магнатами). Ведь татарская интеллигенция не могла точно оценить ситуацию на местах, традиции и ущерб, нанесенный колониализмом неоседлому народу. Стоит расценивать это как сопереживание переживаемым тяготам, попытку разобраться в причинно-следственных связях.

К сожалению, желающие оказать помощь казахскому народу не продвинулись дальше первоначальных шагов. Причина была в слабости единства. Не без основания Магжан вопрошал: «Не досталось, что ль, казахам своей крыши, ⁄ Когда тюрки поделили общий дом?»

В последних строчках стихотворения «Туркестан», написанного уже после того периода времени, о котором идет речь, поэт говорит: «…Иди же искать могилы своих предков!» Это была идея, что тюркские народы смогут объединиться, сделав Туркестан – свой общий шанырак – краеугольным камнем общего дома. Конечно, было ясно, что образ жизни казахов, разрушенный в начале ХХ века, не сможет стать основой для единства. Однако сохранение менталитета турана в среде казахов, а также чистота языка и литературы и в целом духовная общность привели к развитию идеи Алаша. Эта идея была мобилизована для совершенствования и быта, и единства.

На страницах журнала «Айқап» было напечатано немало стихо­творений о национальном возрождении. Поэты – и талантливые, и начинающие – выражали народу свои мысли и указывали ему путь через свое искусное словотворчество. Например, Хамза Бекмухаметулы указывал на то, какое время наступило:

Выше голову, братья, не время

лениться,

Не след свою жизнь понапрасну

влачить.

Настало время достойно

пожить,

Что побуждает вперед

устремиться.

Жумагали Тлеулиулы (позже известный медик и деятель) призывал быть рассудительными:

Достойна удивления жизнь

других,

И сожаления полно свое сознание.

Но, поразмыслив чуточку о них,

Постигнуть можно их деяния.

А некоторые авторы отмечали, что необходимо постепенно осваивать науки, чтобы повышать потенциал нации. При этом поэт, подписавшийся Шалман, пишет:

Каким оно, наше завтра, будет,

Вкусившее от меда науки?

Религию и нацию не изменить,

Пока не возьмемся что-то

свершить.

А другой, взявший псевдоним Туркмен Шахмурат Назари, засыпает современников вопросами:

Что знаете вы о происходящем

в мире?

Задумываетесь ли о нации

и религии?

Пора ради науки воспрянуть всем,

Неужто впереди должны

идти другие?

Писатель Габдолгазиз Омаржани, который методически объяс­нил причины возникновения и распространения невежества, пустившего глубокие корни в среде казахов, хотел защитить свой народ посредством знаний:

Пришло время пробудиться

и обучаться наукам,

Задуматься над тем, чтобы

не быть хуже других,

Когда мужчины жертвуют

имуществом и жизнью,

Отдают все силы своему народу,

Вооружившись знаниями

и мастерством,

Защищать свой народ от врага.

А Даут Отарбайулы, еще один из авторов этого журнала, посвятил народу письмо, агитируя его следовать за «Айқап» и «Қазақ». Этот писатель, возрождая народную поговорку «Имущество свое отдам за душу, а душу – за честь», пишет:

Я отдам за народ не только скот,

даже жизнь,

Как бы не попасть нам впросак,

оглядываясь на прошлое.

Эй, друзья, правда все,

что говорят,

Не оставит Всевышний

ваши труды.

Стремись сделать шаг вперед,

В конце концов и ты

на что-нибудь сгодишься.

Мусульманские народы Востока, основываясь на исламских ценнос­тях, говорили, что каждый человек должен думать о двух мирах и быть очень осмотрительным, и что даже горе влияет на гармоничность мыслей человека. Мы можем заметить, что в тот период, когда в нашей литературе поднималась тема нации, имели место рассуждения и по этому вопросу. Например, Рамазан Каненулы пишет:

Есть ли у тебя стремление

к знаниям, мой современник?

Проливайте слезы за народ.

Потянем народ к процветанию,

Чтобы не влачил он свою жизнь

у порога.

Мы считаем, что строки Марьям Сейдалиной, одной из немногих казахских девушек, появившихся в прессе в начале ХХ века (дочь Жансултана Сейдалина, потомка торе, впоследствии вышла замуж за Сейилбека Жанайдарова, выпускника Петербургского университета, умерла при родах в российском Невеле), в стихо­творении «Тұр, казақ» схожи с мыслью Р. Каненулы из отрывка, приведенного выше: «Домбыра тартып, сауық құрған, ⁄ Келмес­ке кеткен ол заман» – «Ушло в небытие время развлечений и игры на домбре». В этом своем произведении М. Сейдалина не тоскует по прошлому («Өткен заман қайтар деп, ⁄ Көз жасыңды құр төкпе» – «Не плачь понапрас­ну по прошлому, в надежде на его возвращение»), ее волнует положение народа в новую эпоху («Айырылды елдiң аласы» – «Стало ясно, куда идти на перепутье»). То есть она высказывает мнение, что слезы проливать нужно не о прошлом, а о настоящем.

Вышеупомянутыми авторами не ограничивается круг тех, кто присоединил свой голос в поддержку национального возрождения, возникшего на пути продвижения казахского народа. Тема преобразования обсуждалась всесторонне, поскольку каждый, кто держал перо, считал служение нации своим долгом.

Одним из по-своему чтивших свой народ был известный Кольбай Тогисулы. Мы против того, чтобы давать деятельности этого человека однобокую оценку, потому что Кольбай до появления газеты «Алаш» (он возглавлял эту газету, издававшуюся в Ташкенте), а также при ее издании и Кольбай, который вел неуместную перепалку с просветителями, – разные люди. Такое раздвоение личности не редкость в истории. Если первый Кольбай, пусть даже и совершал ошибки, находился в поисках лучшей доли для народа, то позднее это человек, в пору необходимости единства сеявший раздор, слабая личность.

Стихотворение, опубликованное К. Тогисулы (под псевдонимом К. Найманский) в журнале «Айқап» в годы его поисков, называется «Әй, қазақ!». Это тоже о национальном обновлении. В нем автор, сетуя на бедственное положение своего народа, предсказывает, к чему могут привести допускаемые на каждом шагу ошибки, и ищет путь к «потерянному дому»:

И в сердце, и в душе моей пожар,

переполох,

На врага я гляжу грозно, как герой.

Спят мои казахи беспробудно,

Даже если поступили

с ними нечестиво.

Где же путь, где наука, где свет?

Осталось ли о чем сожалеть,

Вместо того чтобы начать

поиск?

Лирическое «я» автора стихо­творения раскрывает все его ошибки. Теперь писатель мечтает о том, чтобы «ХХ век стал веком казахов»:

Посвящаю это всем казахам,

Ведя в путь обманутый народ.

Будем искать лекарство для раны

сердца.

Мы не можем назвать автора «Әй, қазақ!» великим поэтом. Иногда кажется, что он копирует Абая («Екi өлмек жалғыз жанға ғадiл емес» – «Человеку не свойственно умирать дважды», «Жүрегiмнiң түбiне көз жiберсең» – «Если всмот­реться в глубину моего сердца», «Жазған өлең сырыңды көпке жаяр» – «Стихи поведают всем твои тайны»…). Но мы так не думаем. В этом стихотворении мы видим не того автора, кто хочет стать поэтом, а автора, который хотел донести до народа свои мысли понятным языком.

Одним из писателей, внесших творческий вклад в национально-освободительное движение, возникшее при ужесточении реакции царской империи, является Жусипбек Басыгарин. Его произведение «Ғылым мен надандықтың айтысқаны» – «Разговор науки и невежества», опубликованное в журнале «Айқап», мы бы назвали трудом по систематизации актуальных вопросов народа. Автор, используя жанр айтыса, разъясняет предпосылки для роста нации. Тонкий знаток фольклора, он применяет художественные методы, эффектно превозносящие науку. История повествует о «полном борьбы бездорожье» и других перипетиях тяжелой судьбы алаша, но наука как бы побеждает. Невежество же говорит: «Бар едi қазақтарда көп аласым, Алғанша жалыныпты мәулет бер деп» – «Казахи много мне задолжали. И умоляли дать им срок». От этого Жусипбек и остерегает, предупреждая о тая­щейся в невежестве опасности.

Оценивая место журнала «Айқап» в жизни казахов как «признак нашего прогресса, даже если это всего лишь один шаг», газета «Қазақ» о своей миссии писала так: «Если мы остановимся, сделав единственный шаг, нам не уйти далеко. Мы должны продвигаться вперед и вперед». Свою цель газета в первом номере доводила и следующими словами: «Мы начали дело с заботой о положении народа, посвятив себя служению ему. Пусть с нами будет благословение Всевышнего, произнесем «аминь» и с именем Аллаха на устах сообща приступим к работе».

Не случайно издатели «Қазақ» используют имя Бога наряду со словом «народ» – казахам некому было верить, кроме как в Бога и собственные силы. Смелая же молодежь того времени в отличие от первой волны алашской интеллигенции, увлеченной заботой о судьбе нации, в это время бросала клич своим сверстникам: «Приходите, гос­пода молодые люди с новыми требованиями! Давайте послужим нашей стране, давайте делать то, что делают все, не будем посмешищем!» Автором этого обращения был «студент Есенгали Касаболатулы». Аналогичную мысль высказал и автор, подписавшийся «студент Г. А.»: «Опора всех значимых слов, напечатанных на страницах газеты «Қазақ», – благо нации, жизнь нации и смерть нации. ...Наша казахская традиция – перед байгой владельцы скакунов обращаются к духам предков, и они поддерживают их. Состязание наций – это скачки. Это я не для красного словца, а просто для сравнения. Сегодня нам действительно очень нужен этот клич».

Это запросы народа вложили в уста двадцатилетней, а то и меньше, молодежи такие национально-ориентированные идеи. В этот период все, получившие образование, были разбужены, утешены, вперили свой взор в будущее по слову нации, народа.

В одной из своих главных статей в газете «Қазақ» Ахмет Байтурсынулы отмечал: «Деятельность во имя нации – это огромный труд. Огромный труд требует много работников. ...Если не будет народа, призывающего «сын мой!», откуда взяться сыну, говорящему «мой народ»? ...Если воспитывать ребенка как мальчика, он станет мужчиной, если растить его рабом, он и будет рабом. Если сегодня среди получивших русское образование появляются радеющие за народ, то это не в уплату долга перед народом, а для исполнения человеческого долга. Знать свой долг – это дело знания, а исполнение долга – это вопрос человечности». А Миржакып Дулатулы подчеркивал: «Если отсутствие у человека свободы из-за контроля со стороны другого считается недостатком, то для племени не иметь собственной свободной воли в тысячу раз хуже».

Из этих рассуждений ясно, что люди, стоявшие у истоков издания газеты, понимали свободу наций как восстановление мирового баланса и истины. Также можно заметить, что служение Родине они делили на два этапа – понимание долга и исполнение долга. Такая концепция показывает, что просветители Алаша уделяли этому вопросу пристальное внимание.

Газета «Қазақ», представившая приверженность нации понятия­м «нация» и «народ», опубликовала несколько художественных произведений на эту тему. В стихо­творениях «Интеллигент» Жусипбека Басыгараулы, «Біз қалдық» автора, взявшего псевдоним Шалман, «Дағдарыс» поэта под псевдонимом Наблюдатель, «Түсімде» Гайипназара Аймухамет­улы описаны тяжелое положение народа, противоречия в обществе и указываются пути преодоления народом тягот. Писатели вновь и вновь изображали вечную борьбу между знанием и невежеством. Будучи в отчаянии, они находят силы надеяться. И эта надежда оттачивала поникший дух.

В первом номере газеты, которая позволяла обратиться сразу ко всем казахам, от имени издания было напечатано:

Ваши братья, прибывшие

издалека,

Знающие о страданиях народа.

Для того чтобы посоветоваться

об их облегчении,

Желающие объединить все

казахские сословия.

«Қазақ» никогда не отклонялся от этого направления. Публикуемые здесь стихи М. Дулатулы, С. Донентайулы, М. Жумабайулы, А. Маметулы, Б. Майлыулы и других поэтов также родились из радения о положении народа.

Например, в опубликованном в этой газете аллегорическом произведении М. Дулатулы «Қара құс һәм адам» – «Черная птица и человек» заметен национальный дух. Стихотворение написано в форме разговора черной птицы и человека. Черная птица – это обладатель власти, растоптавший дух нации, а человек – задавленная, разгневанная душа. Этот образ можно рассматривать и как цензурный трюк, и как общую условность художественной литературы. Черная птица выражает удивление новым характером человека. С этого и начинается повествование. Человек говорит: «Клянусь Богом, я сделаю сметку-метелку из твоего крыла», а черная птица отвечает: «Мы прилетим и сядем тебе на грудь, и все черные птицы будут сыты». И оба стоят на своем до конца. Поэт представлен лицом не только описывающим происходящее, но и помогающим человеку. Но и враг не прост. Поэтому автор в красках описывает грозный нрав черной птицы. В этом споре не будет победителя, да и проигравшего не видно. Такова была реальность времен Миржакыпа.

Есть в казахском языке старинная поговорка «Жауға барсаң бәрің бар, дауға барсаң бірің бар» – «На врага нужно идти всем, а на спор – только одному». Эту мудрость мы можем использовать и в отношении журнала «Айқап» и газеты «Қазақ». По сути, эти слова отражают позицию этих двух изданий в тяжелые годы. Для них враг был один – духовные качества, испорченные колониальной сис­темой и подчинением. И как это преодолеть? Об этом каждый, даже отдельные авторы, рассуж­дал по-своему. Таким образом разветвлялись идеи и чаяния по развитию страны.

Наша справка

Газета «Қазақ» – общественно-политическое, литературно-культурное издание, публиковавшееся в Оренбурге в 1913–1918 годах (№ 1 вышел в свет 2 февраля 1913 года). До 1915 года выходила раз в неделю, затем дважды. Издатель – товарищество «Азамат». Одним из главных спонсоров газеты был Мустафа Оразайулы. Всего опубликовано 266 номеров. В качестве логотипа газета представила юрту. Это символизировало казахскую нацию. Түндік – полог, прикрывающий шанырак, – был нарисован открытым с западной стороны, а на двери была надпись «Қазақ». Национальная интеллигенция дала символу следующее объяснение: «Пусть европейская наука и искусство распространятся в среде казахов, а газета «Қазақ» станет для казахского народа и дверью для вхождения культуры, и стражем от чуждого». Учредителем и редактором газеты «Қазақ» был А. Байтурсынулы, а ее уполномоченным представителем – М. Дулатулы. В 1918 году газету возглавил Жанузак Жанибекулы (А. Байтурсынулы, будучи редактором, выпустил 231 номер, М. Дулат­улы – 33, Ж. Жанибекулы – 2). В издании публиковались статьи А. Байтурсынулы, А. Букейхана, М. Дулатулы, М. Шокая, М. Тынышбайулы, Ш. Кудайбердиулы, Г. Караша, Р. Марсекулы, Ж. Тилеулулы, Г. Мусагалиулы, М. Жумабая, Х. Болганбая, Х. Габбасулы, Ж. Акбайулы, Ж. Сейдалулы, С. Торайгырулы, А. Мамедулы, С. Донентайулы, Х. Досмухамедулы и других авторов. В начале ХХ века газета стала изданием, охотно читаемым людьми и образованными, и религиозными, студентами, просто грамотными, да и вообще всей нацией. Все издававшие­ся впоследствии национальные газеты и журналы по сути считали родоначальником газету «Қазақ».