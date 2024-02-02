«Айқап» и «Қазақ»: общие интересы и цели

Известно, что в советский период не брались во внимание другие эпохи и поиск классового конфликта велся в событиях на стыке XIX–XX веков, и это противостояние было четко прописано в научной литературе. Также мы помним, что стихийные восстания 1916 года против призыва в царскую армию были оценены как «подготовка к революции».
И не секрет, что противопоставление друг другу первых крупных изданий – журнала «Айқап» и газеты «Қазақ», всесторонне рассматривавших проблему нации, – было дальновидной целью системы, сформировавшей большевистскую диктатуру. Этим она хотела внушить молодому поколению, что «казахская интеллигенция никогда не была и не будет единой». Но по сути и «Айқап» (1911–1915), и «Қазақ» (1913–1918) преследовали одну цель – благосостояние нации.
Известно, что в советский период не брались во внимание другие эпохи и поиск классового конфликта велся в событиях на стыке XIX–XX веков, и это противостояние было четко прописано в научной литературе. Также мы помним, что стихийные восстания 1916 года против призыва в царскую армию были оценены как «подготовка к революции».
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