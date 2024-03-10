Айбек Оралбай выиграл третий бой за олимпийскую лицензию
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Следующий бой чемпион Азии проведёт 11 марта против американца Джамала Талли, передает Kazpravda.kz
Казахстанский боксер Айбек Оралбай (до 92 килограммов) одержал уверенную победу в бою за выход в 1/4 финала лицензионного турнира в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Olympic.kz.
Он оказался сильнее Хулио Сесара Кастильо Торреса из Эквадора.
Оралбай грамотно действовал в ринге, нейтрализовав сильные стороны оппонента. В итоге казахстанец выиграл единогласным решением судей.
Таким образом, Айбек приблизился к завоеванию лицензии, пробившись в 1/4 финала.
Следующий бой чемпион Азии проведёт 11 марта против американца Джамала Талли.