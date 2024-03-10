Айбек Оралбай выиграл третий бой за олимпийскую лицензию

Фото: Olympic.kz

Казахстанский боксер Айбек Оралбай (до 92 килограммов) одержал уверенную победу в бою за выход в 1/4 финала лицензионного турнира в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Olympic.kz.

Он оказался сильнее Хулио Сесара Кастильо Торреса из Эквадора.

Оралбай грамотно действовал в ринге, нейтрализовав сильные стороны оппонента. В итоге казахстанец выиграл единогласным решением судей.

Таким образом, Айбек приблизился к завоеванию лицензии, пробившись в 1/4 финала.

Следующий бой чемпион Азии проведёт 11 марта против американца Джамала Талли.