Бектенов строго поручил не допускать увеличения расходов и удорожания проектов

Внимание акцентировано на необходимости усиления работы администраторов программ и соблюдения стоимости проекта, заложенной в сметной документации

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Республиканской бюджетной комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

По итогам заседания РБК поддержано финансирование проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды посредством создания лесных питомников, модернизации Национальной гидрометеорологической службы и усиления противопожарной безопасности.

Кроме того, рассмотрен ряд проектов, требующих дополнительного финансового обеспечения.

Премьер-министр поручил руководителям госорганов строго контролировать процесс и не допускать необоснованного увеличения расходов и удорожания проектов. Внимание акцентировано на необходимости усиления работы администраторов программ и соблюдения стоимости проекта, заложенной в сметной документации.