Бизнес-десант из Поднебесной

Китайские предприниматели планируют принять активное участие в осуществлении инфраструктурных проектов в Алматы и Алматинской области. Для налаживания тесных взаи­мовыгодных связей в регион прибыла бизнес-делегация во главе с губернатором провинции Цзянсу КНР Сюй Куньлинем.

Как отмечалось на форуме, собравшем около 200 участников, провинция Цзянсу, расположенная на востоке Китая, занимает ведущие позиции в выпуске аграрной и индустриальной продукции Поднебесной. Это самый густонаселенный регион КНР, где проживают 85,1 млн человек.

По словам главы департамента коммерции народного правительства Цзянсу Чэн Тао, в регионе создано 10 передовых производственных кластеров. Развиты текстильная промышленность, автомобилестроение, налажен выпуск сельхозтехники, электроники, аэрокосмической продукции, беспилотных летательных аппаратов. Занимая 1% площади страны, провинция создает 10% от общего объема промышленного производства КНР, а по уровню экспорта находится на втором месте.

По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и провинцией Цзянсу составил 1,2 млрд долларов, что на 58,3% больше предыдущего показателя. В нашей республике действуют свыше 30 предприятий с участием бизнеса из Цзянсу, объем инвестиций в экономику РК составил 360 млн долларов.

По общему мнению участников конференции, имеется большой потенциал для роста двустороннего сотрудничества в различных отраслях и сферах. В частности, как отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев, весьма привлекательны для зарубежных инвестиций областной центр, город Конаев, а также площадка G4 City. Здесь создается экономическая зона, на территории которой будет действовать британское экономическое право.

– Алматинская область богата природными ресурсами и обладает транзитным потенциалом, – подчеркнул аким. – Много торговых маршрутов проходит через территорию региона. Здесь выгодно строить заводы, логистические центры и индустриальные парки. Область лидирует по республике в выпуске продуктов питания, напитков, табачных изделий. У нас функционируют 56 компаний с участием китайского капитала, осуществляются проекты в сфере возобновляемой энергетики. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в сферу туризма, аграрный сектор и другие отрасли. Надеемся, китайские бизнесмены найдут точки соприкосновения с коллегами из Казахстана.

К слову, зарубежные гости выразили готовность в ведении совместного бизнеса с казах­стан­ской стороной и создании филиалов своих компаний на территории РК.

К примеру, Sumec Corporation Limited занимается выпуском механического и электрического оборудования, текстильных изделий. Phoenix Publishing Media Group входит в десятку ведущих издательских компаний мира, а Xuzhou Construction Machinery Group лидирует в производстве строительной техники.

В ходе форума состоялись встречи в формате В2В, заключены контракты на общую сумму 130 млн долларов. Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве в сферах туризма, торговли и привлечении инвестиций между управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области и департаментом коммерции народного правительства провинции Цзянсу.