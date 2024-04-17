Бизнес Фландрии заинтересован в развитии сотрудничества с казахстанскими компаниями

Международное сотрудничество
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Компании региона выразили интерес в сотрудничестве с казахстанскими предприятиями в сферах строительства, транспорта, сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан посетил Восточную Фландрию, где принял участие в отдельных встречах с губернатором провинции Кариной Ван Каутер, хозяйствующими субъектами региона, а также посетил крупное предприятие легкой промышленности «Vandewiele».

В ходе беседы с губернатором обсуждены перспективы сотрудничества в области борьбы со стихийными бедствиями. Бельгийский политик выразила надежду на скорую стабилизацию паводковой ситуации в Казахстане и отметила готовность содействовать обмену опытом по вопросам предотвращения стихийных бедствий.

В свою очередь, Баймухан пригласил Ван Каутер посетить Казахстан.

В Восточной Фландрии проживают 1,5 млн человек. ВВП Восточной Фландрии составляет более 63 млрд евро, а ВВП на душу населения превышает 36 тыс. евро.

В ходе презентации инвестиционных и торгово-экономических возможностей Казахстана в торгово-промышленной палате «Voka East Flanders», компании региона выразили заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими предприятиями в сферах строительства, транспорта, сельского хозяйства и других. Представитель «Voka East Flanders» Ян Гирс отметил, что Казахстан является важным направлением для бельгийских и европейских компаний.

В рамках встречи с управляющим директором компании VIGAN Николя Дешампом обсуждены пути увеличения экспорта казахстанской сельхозпродукции через Средний коридор.

VIGAN – один из мировых лидеров по производству морского погрузочно-разгрузочного оборудования для зерновых и масленичных культур. Компания сотрудничает с портами Актау и Курык. По итогам проведенных встреч, достигнуты договоренности о детальном рассмотрении перспективных двусторонних проектов.

#бизнес #Бельгия #Фландрия

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