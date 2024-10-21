Бизнес-форум «Казахстан-Афганистан» пройдет в Алматы

22 октября в Алматы состоится бизнес-форум «Казахстан-Афганистан», направленный на развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции РК

Фото: Минторговли РК

В рамках мероприятия пройдут встречи, на которых представители бизнеса смогут обсудить возможности партнерства и совместные проекты.

Место проведения: г. Алматы, гостиница «Казахстан», Ballroom. Начало форума: 10:00 часов.

Для участия необходимо пройти аккредитацию до 16:00 часов 21 октября по номеру: 87027230568 или на электронный адрес: mti.rk02@gmail.com.