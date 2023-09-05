Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры

Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской облас­ти растут так же, как и в других регионах. Последнее повышение было в июле. При этом разница между расценками для населения, бизнеса и бюджетных организаций становится все существеннее.

Возьмем, к примеру, электроснабжение. Бытовые потребители платят по 18,46 тенге за кВт·ч, предприниматели – в два раза больше, по 40 тенге за кВт·ч. А для госорганов, школ, детских садов, больниц и прочих государственных организаций свет стоит в пять раз дороже, чем для населения, – 90,63 тенге за кВт·ч.

Разрывы между тарифами на питьевую воду для разных групп потребителей еще существеннее. Карагандинцы платят по 135,21 тенге за кубометр, бизнес – по 770 тенге, то есть в 5,5 раза больше. А вот в бюджетных организациях, судя по цене, из кранов вообще бежит «Боржоми». Тариф для них – 1 081,4 тенге, то есть в восемь раз выше, чем для населения.

Надо отметить, что Карагандинская область входит в тройку регионов с самой дорогой питьевой водой в Казахстане.

Различные тарифы на одну и ту же коммунальную услугу для разных потребителей – это дифференциация. Считается, что бизнес и государство должны проявить заботу о народе. Поэтому они через тарифы дотируют расходы граждан на свет, воду и отопление. Но бизнесмены Карагандинского региона считают такое положение дел несправедливым. По их мнению, дифференцированный тариф надо отменить. Все должны платить за одну и ту же услугу одинаково. Ведь в магазине булка хлеба стоит 90 тенге для всех – и для пенсионеров, и для бизнесмена, и для завхоза детского сада.

– Почему мое предприятие должно платить за воду по 700 тенге за куб, а население – по 135? Это несправедливо! – заявил на недавнем заседании в департаменте КРЕМ член Регионального совета при Палате предпринимателей Карагандинской области Андрей Витик. – У нас основная инфляция как раз и идет за счет роста тарифов на электроэнергию, воду и отопле­ние. Да, население считает, что «коммуналка» для предпринимателей должна быть дороже, поскольку мы получаем доход. Но люди не понимают, что любое повышение тарифов мы вкладываем в стоимость своего товара. Цены растут, бизнес скукоживается.

За население вступился зам­председателя общества по защите прав потребителей «Казах­стан» Юрий Меркудинов.

– Вас, представителей крупного бизнеса, по пальцам можно пересчитать. А жителей в облас­ти – больше миллиона, – сказал он. – Некорректно сравнивать потребление воды и электро­энергии заводом и квартирой. А вы сравниваете! Вы требуете убрать дифференцированный тариф, потому что ваш бизнес страдает. А как же население? Оно тоже страдает от повышения тарифов!

Ясность внес руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Он отметил, что пока задача в экстренном порядке уравнять тарифы для различных групп потребителей не стоит. Сейчас перво­очередными являются две цели. Одна из них – снижение степени изношенности сетей и оборудования через программу «Тариф в обмен на инвестиции», вторая – повышение зарплат работников компаний-услугодателей за счет инвестиционных программ.

– Следующим нашим шагом, скорее всего, будет единый тариф. Потому что все больше потребителей поднимает эту тему, – отметил руководитель департамента КРЕМ по Карагандинской области Кымбат Бейсенов. – Но этот вопрос нельзя рассматривать только со стороны защиты бизнеса, надо учитывать интересы населения. Ведь у нас в регионе есть такие потребители, для которых тариф на воду в 135 тенге – это дорого. Нам нужно согласовать этот вопрос с акиматом, поскольку у него есть данные по числу малообеспеченных граждан. Если мы возьмем курс на выравнивание тарифов, то этот процесс не пройдет в один год. Он будет идти постепенно.

Чиновник понимает, что уравнивание тарифов вызовет социальную напряженность. А в коммунальной сфере и без того хватает проблем. Жители Темиртау требуют скорее закончить ремонт трубопровода и наладить круглосуточную подачу воды. Население Абайского района опасается остаться зимой без тепла, ведь местная ГРЭС сильно отстает от графика подготовки к отопительному сезону. А в Караганде на прошлой неделе вообще чуть не дошло до забастовки.

Работники водоснабжающей компании «Қарағанды су» собрались возле своей конторы и потребовали повышения зарплат. Люди рассказали, что получают 190 тыс. тенге в месяц. Им обидно, ведь коллеги-тепловики и энергетики зарабатывают по 300 тыс. тенге.

Гендиректор ТОО «Қарағанды су» обещал требования работников рассмотреть, но где возьмет деньги – не сказал. Кроме как из тарифа их брать неоткуда. А его недавно уже повысили: на воду – на 16%, на канализацию – на 65%.