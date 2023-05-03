Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд

На площадке Казахстанско-таджикского бизнес-форума заключено 39 коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше $1,8 млрд. Это экспортные договоры на поставку ферросплавов, пшеницы, глинозема, нефтяного кокса, подсолнечного масла, оборудования для развития горной промышленности, автомобилей JAC и другой продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В деловом мероприятии приняли участие более 200 компаний, представителей государственного и квазигосударственного секторов двух стран.

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, сегодня в Казахстане действует 418 совместных с Таджикистаном предприятий. С 2005 года наша страна инвестировала в экономику братской республики порядка $132 млн, приток таджикских инвестиций составил порядка $21 млн.

Казахстанские предприятия наработали позитивный опыт экспортных поставок в Таджикистан. Так, в 2017-2018 годах в Таджикистан поставлено 147 автомобилей марки JAC. В конце 2021 года был подписан контракт на поставку еще 175 автомобилей JAC производства ТОО «СарыаркаАвтоПром», из них 50 автомашин были отправлены в Таджикистан в прошлом году. Сегодня городские кроссоверы JAC S3 отечественной сборки формируют таксопарк города Душанбе. Кроме того, Казахстан на постоянной основе экспортирует в Таджикистан глинозем и пшеницу.

Участники мероприятия отметили высокий потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства и промышленности, а также необходимость развития кооперационных проектов. На площадке бизнес-форума стороны презентовали свои инвестиционные возможности.

«Казахстан имеет потенциал наращивания экспорта в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму $140 млн. Это товары обработанной продукции, в том числе подсолнечное масло и мука. Большой интерес к таджикскому рынку проявляют поставщики услуг, среди них услуги по дистанционному зондированию земли и спутниковой связи для отрасли сельского хозяйства, IT», – сказал Серик Жумангарин.

В рамках форума состоялось открытие 3-го заседания Казахстанско-таджикского делового совета, где были обсуждены вопросы ведения внешнеторговой деятельности.

Организаторами мероприятия выступили Министерство торговли и интеграции РК при поддержке QazTrade, Внешнеторговой палаты Казахстана в сотрудничестве с Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом и Торгово-промышленной палатой Таджикистана.