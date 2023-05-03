Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
1049

На площадке Казахстанско-таджикского бизнес-форума заключено 39 коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше $1,8 млрд. Это экспортные договоры на поставку ферросплавов, пшеницы, глинозема, нефтяного кокса, подсолнечного масла, оборудования для развития горной промышленности, автомобилей JAC и другой продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В деловом мероприятии приняли участие более 200 компаний, представителей государственного и квазигосударственного секторов двух стран.

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, сегодня в Казахстане действует 418 совместных с Таджикистаном предприятий. С 2005 года наша страна инвестировала в экономику братской республики порядка $132 млн, приток таджикских инвестиций составил порядка $21 млн.

Казахстанские предприятия наработали позитивный опыт экспортных поставок в Таджикистан. Так, в 2017-2018 годах в Таджикистан поставлено 147 автомобилей марки JAC. В конце 2021 года был подписан контракт на поставку еще 175 автомобилей JAC производства ТОО «СарыаркаАвтоПром», из них 50 автомашин были отправлены в Таджикистан в прошлом году. Сегодня городские кроссоверы JAC S3 отечественной сборки формируют таксопарк города Душанбе. Кроме того, Казахстан на постоянной основе экспортирует в Таджикистан глинозем и пшеницу.

Участники мероприятия отметили высокий потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства и промышленности, а также необходимость развития кооперационных проектов. На площадке бизнес-форума стороны презентовали свои инвестиционные возможности.

«Казахстан имеет потенциал наращивания экспорта в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму $140 млн. Это товары обработанной продукции, в том числе подсолнечное масло и мука. Большой интерес к таджикскому рынку проявляют поставщики услуг, среди них услуги по дистанционному зондированию земли и спутниковой связи для отрасли сельского хозяйства, IT», – сказал Серик Жумангарин.

В рамках форума состоялось открытие 3-го заседания Казахстанско-таджикского делового совета, где были обсуждены вопросы ведения внешнеторговой деятельности.

Организаторами мероприятия выступили Министерство торговли и интеграции РК при поддержке QazTrade, Внешнеторговой палаты Казахстана в сотрудничестве с Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом и Торгово-промышленной палатой Таджикистана.

#экономика #Правительство #Таджикистан #бизнес #международное сотрудничество #торговля #вице-премьер #Жумангарин #экспорт #контракты

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержк…
Алихан Смаилов провел встречу с президентом Таджикистана
Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту ст…
Сигареты подорожают в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]