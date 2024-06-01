Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?

Экономика
89
Андрей Кратенко

Потому что не тем заплатили за сомнительные биологические исследования.

фото из архива "КП"

Директор ТОО «Научно-технологи­ческий центр воды» Александр Рейбандт случайно увидел название своего предприятия на титульном листе одного из биологических обоснований. Товарищество фигурировало там в качестве… соисполнителя.

Поясним попутно, что биообоснования необходимы субъектам бизнеса, занимаю­щимся рыбохозяйственной деятельностью, чтобы определить допустимый объем вылова рыбы.

Но центр воды ранее никогда и никому подобных услуг не оказывал. Подготовкой таких документов занимаются аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности. У товарищества, впрочем, аккредитация тоже имеется, но здесь предпочитают заниматься исключительно очисткой водоемов.

Заподозрив, что кто-то незаконно использует Центр воды в своих неблаговидных целях, Александр Рейбандт обратился за помощью в Палату предпринимателей Северо-Казахстанской области. Неординарная ситуация стала предметом обсуж­дения на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Оно прошло в областной прокуратуре.

– Установлено: разработчиком биообос­нований является некое ОО «Экосфера», – сообщил начальник отдела Палаты предпринимателей СКО Айдос Кенбеилов. – Данная организация сканированным способом проставила печати ТОО «Научно-технологический центр воды» в биологических обоснованиях и приобщила копию свидетельства об аккредитации.

В качестве участников научных исследований были указаны также университет им. М. Козыбаева и ИП «Баймашева».

Между тем «Экосфера» выдала биоло­гические обоснования для 150 водоемов области. Все они были направлены в управление природных ресурсов для выдачи экологических экспертиз. На осно­вании биообоснований Комитет рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства РК утверждает ежегодный лимит изъятия рыбных ресурсов, пояснил Айдос Кенбеилов.

В итоге Комитет Министерства сельского хозяйства утвердил лимит на вылов более 400 тонн рыбы в Северо-Казахстанской области в период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025-го. На сайте ведомства Александр Рейбандт нашел 345 (!) научных исследований, в которых фигурирует его организация, причем с печатью и подписью руководителя!

– Получается, что «Экосфера», в штате которой всего три человека, за три года обследовала 345 озер, причем якобы делала это с нами, университетом и ИП «Баймашева». Я позвонил Баймашевой, выяснилось, что она выехала из Петропавловска еще 11 лет назад. Что касается нас, то с «Экосферой» у нас действительно был договор, но по другим направлениям, и он закончился в 2021 году и более не продлевался, – отметил Александр Рейбандт.

Председатель совета по защите прав предпринимателей областной палаты Инесса Куанова выразила недоумение по поводу того, что сомнительные научные документы не вызвали вопросов у чиновников.

– Бумаги ведь примечательные, – иронически отметила председатель. – На титульном листе невооруженным глазом видно, что печать и подпись директора отсканированы, отличаются серым фоном на белой бумаге. Как этого не увидеть? Что за куриная слепота напала?

В этой связи первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар задался вопросом о возможном наличии в создавшейся ситуации признаков мошенничест­ва и коррупции.

В итоге все сомнительные биообоснования были отозваны, и теперь 20 предпринимателей, заплатившие за «липу» по 120 тыс. тенге, рискуют остаться без лимитов на вылов рыбы, потому что приказ о них издается только один раз в год.

#бизнес #лимит #биологические исследования #вылов рыбы

Популярное

Все
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Жасыл ел» спешит на помощь
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
Мониторинг за паводковой ситуацией ведется в ВКО
Анна Нурмухамбетова получила «серебро» Олимпиады спустя 12 лет
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Христо Кючуков: «Языки надо учить по любви»
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве

Читайте также

Сразу на 70% выросли продажи соли на рынке Казахстана
Новую индикативную ставку акцизов на сигареты одобрили в ЕА…
Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до …
Новые купюры номиналом 10 тыс. тенге выпустит Нацбанк

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]