Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?

Директор ТОО «Научно-технологи­ческий центр воды» Александр Рейбандт случайно увидел название своего предприятия на титульном листе одного из биологических обоснований. Товарищество фигурировало там в качестве… соисполнителя.

Поясним попутно, что биообоснования необходимы субъектам бизнеса, занимаю­щимся рыбохозяйственной деятельностью, чтобы определить допустимый объем вылова рыбы.

Но центр воды ранее никогда и никому подобных услуг не оказывал. Подготовкой таких документов занимаются аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности. У товарищества, впрочем, аккредитация тоже имеется, но здесь предпочитают заниматься исключительно очисткой водоемов.

Заподозрив, что кто-то незаконно использует Центр воды в своих неблаговидных целях, Александр Рейбандт обратился за помощью в Палату предпринимателей Северо-Казахстанской области. Неординарная ситуация стала предметом обсуж­дения на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Оно прошло в областной прокуратуре.

– Установлено: разработчиком биообос­нований является некое ОО «Экосфера», – сообщил начальник отдела Палаты предпринимателей СКО Айдос Кенбеилов. – Данная организация сканированным способом проставила печати ТОО «Научно-технологический центр воды» в биологических обоснованиях и приобщила копию свидетельства об аккредитации.

В качестве участников научных исследований были указаны также университет им. М. Козыбаева и ИП «Баймашева».

Между тем «Экосфера» выдала биоло­гические обоснования для 150 водоемов области. Все они были направлены в управление природных ресурсов для выдачи экологических экспертиз. На осно­вании биообоснований Комитет рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства РК утверждает ежегодный лимит изъятия рыбных ресурсов, пояснил Айдос Кенбеилов.

В итоге Комитет Министерства сельского хозяйства утвердил лимит на вылов более 400 тонн рыбы в Северо-Казахстанской области в период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025-го. На сайте ведомства Александр Рейбандт нашел 345 (!) научных исследований, в которых фигурирует его организация, причем с печатью и подписью руководителя!

– Получается, что «Экосфера», в штате которой всего три человека, за три года обследовала 345 озер, причем якобы делала это с нами, университетом и ИП «Баймашева». Я позвонил Баймашевой, выяснилось, что она выехала из Петропавловска еще 11 лет назад. Что касается нас, то с «Экосферой» у нас действительно был договор, но по другим направлениям, и он закончился в 2021 году и более не продлевался, – отметил Александр Рейбандт.

Председатель совета по защите прав предпринимателей областной палаты Инесса Куанова выразила недоумение по поводу того, что сомнительные научные документы не вызвали вопросов у чиновников.

– Бумаги ведь примечательные, – иронически отметила председатель. – На титульном листе невооруженным глазом видно, что печать и подпись директора отсканированы, отличаются серым фоном на белой бумаге. Как этого не увидеть? Что за куриная слепота напала?

В этой связи первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар задался вопросом о возможном наличии в создавшейся ситуации признаков мошенничест­ва и коррупции.

В итоге все сомнительные биообоснования были отозваны, и теперь 20 предпринимателей, заплатившие за «липу» по 120 тыс. тенге, рискуют остаться без лимитов на вылов рыбы, потому что приказ о них издается только один раз в год.