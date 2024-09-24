Более 10 млрд тенге выплатили пострадавшему от паводков бизнесу в РК

Действие Правил по компенсации потерь малого и среднего бизнеса будет продлено до апреля 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На заседании правительства зампремьера Канат Бозумбаев сообщил, что более 34 тыс. семей, пострадавших от паводков, получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму 12,6 млрд тенге.



Вице-премьер отметил, что паводок 2024 года затронул более 120 тысяч человек. Со стороны государства была оказана вся необходимая помощь пострадавшим – были организованы эвакуационные пункты для оставшихся без жилья, более 34 тыс. семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму 12,6 млрд тенге. Кроме того, был возмещен понесенный материальный ущерб пострадавшим в размере 150 МРП для 21 880 семей на общую сумму почти 10 млрд тенге.