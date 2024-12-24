Более 100 млрд тенге помогло сэкономить АФМ в республиканском бюджете

Это стало возможным благодаря сокращению расходов по 61 строительному проекту

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103 млрд тенге сэкономлено в текущем году в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, при проверке проектно–сметной документации при строительстве инфраструктурных и социальных объектов сокращены расходы по 61 строительному проекту, что позволило сэкономить государству порядка 103 млрд тенге.

«Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта «Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТОО «Қарағанды Су», установлена завышенная стоимость 5 видов трубных изделий», – отметили в агентстве.

Завышение было выявлено путем мониторинга цен на аналогичные товары и альтернативные предложения других поставщиков. По итогам совместной работы с исполнительным органом заявленная сметная стоимость проекта снижена на 6,1 млрд тенге.

«В другом случае, в Актобе при реализации проекта «Строительство Моисеевского водозабора» произведена замена нецелесообразных резервуаров для воды на резервуары с меньшим объемом, что позволило сэкономить 827 млн тенге (затраты снижены с 929 до 102 млн тенге)», – говорится в официальном сообщении.

Изменения объемов резервуаров послужило изменению размеров подводящих труб и насосов, где по итогам корректировок экономия для региона составила порядка 20 млрд тенге, отметили в АФМ.