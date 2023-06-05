Более 16 млн тенге получили фейковые работники ДЮСШ в Жетысу
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В хищении бюджетных средств подозревают работников КГУ «Детско-юношеская спортивная школа «Өркен» по Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Расследованием установлено, что работники ДЮСШ с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не работающим, незаконно перечислили более 16 млн тенге бюджетных средств.
Досудебное расследование продолжается.