Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление

В ведомстве призвали не превращать покупку букетов к 1 сентября в обязанность или соревнование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии нового учебного года в Министерстве просвещения Казахстана напомнили родителям, что традиция дарить учителям цветы 1 сентября должна оставаться добровольной и не становиться причиной дополнительных расходов, передает Kazpravda.kz.

В ведомстве подчеркнули, что внимание к педагогу не должно оцениваться размером или стоимостью букета. Главное — уважение ребенка к учителю, поэтому решение о покупке цветов остается выбором самих школьников и их родителей.

«Организации образования не должны выступать инициаторами приобретения цветов или подарков, организовывать сбор денежных средств или возлагать такую обязанность на родителей», — заявили в Министерстве просвещения Казахстана.

В ведомстве также призвали не превращать традицию дарить цветы в соревнование между учениками и родителями.

В Минпросвещения отметили, что первый день учебного года должен пройти без лишней пышности, в теплой атмосфере и сохранить свое воспитательное значение. Особое внимание предлагается уделить формированию у детей уважения к учителю, скромности и доброты.