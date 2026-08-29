Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление

Образование

В ведомстве призвали не превращать покупку букетов к 1 сентября в обязанность или соревнование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии нового учебного года в Министерстве просвещения Казахстана напомнили родителям, что традиция дарить учителям цветы 1 сентября должна оставаться добровольной и не становиться причиной дополнительных расходов, передает Kazpravda.kz.

В ведомстве подчеркнули, что внимание к педагогу не должно оцениваться размером или стоимостью букета. Главное — уважение ребенка к учителю, поэтому решение о покупке цветов остается выбором самих школьников и их родителей.

«Организации образования не должны выступать инициаторами приобретения цветов или подарков, организовывать сбор денежных средств или возлагать такую обязанность на родителей», — заявили в Министерстве просвещения Казахстана.

В ведомстве также призвали не превращать традицию дарить цветы в соревнование между учениками и родителями.

В Минпросвещения отметили, что первый день учебного года должен пройти без лишней пышности, в теплой атмосфере и сохранить свое воспитательное значение. Особое внимание предлагается уделить формированию у детей уважения к учителю, скромности и доброты.

#Образование #школы #педагоги

Популярное

Все
Интересы страны и граждан – миссия и ответственность Курултая
Профессионалы подземной вахты
Вместо живительной влаги щедро «льют» обещания…
Путевки в Лигу конференций и Премьер-лигу
Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Центральном Казахстане
Установочное заседание
В защиту авторских прав
На все сто!
Продавал обещания
Горняк и его команда
Ход Динары Садуакасовой
Казводхоз: на стадии масштабной трансформации
Конституция: подходы к международным договорам
Общественный диалог должен трансформироваться в действия
«Мы не просто закрыли полигон – мы превратили его в площадку для науки»
Говорят депутаты Курултая
Есть только миг
Президент Казахстана призвал устранить угрозу применения ядерного оружия
В трех селах ЗКО запустили водопровод за счет возвращенных активов
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Небо возможностей: как новые терминалы, транзитные авиахабы и маршруты связывают Казахстан с миром
Результаты явки на выборы в Курултай на 12.00
Токаев: Сегодняшние выборы – это лишь начало большой работы
Пропавшего ребенка нашли за 10 минут в области Абай
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя

Читайте также

К началу учебного года школы Астаны обеспечат новыми учебни…
Восемь миллиардов теңге сэкономлено за счет цифровизации оп…
Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении госнаградам…
Почти 7 млн человек получили деньги по программе «Нацфонд –…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]