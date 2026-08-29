От новых школ до ИИ: как в Казахстане развивают человеческий капитал

Образование

Правительство представило результаты работы по развитию образования, науки, цифровых компетенций и занятости

Фото: Пресс-служба Правительства

В Казахстане продолжается реализация поручений Главы государства по развитию человеческого капитала. Изменения охватывают образование, профессиональную подготовку, науку, цифровые компетенции и сферу занятости, передает Kazpravda.kz.

За последние пять лет в стране введено в эксплуатацию 1,1 тыс. новых школ более чем на 1 млн ученических мест. Одновременно обновляются учебные программы и подходы к оцениванию, а технологии искусственного интеллекта внедряются в систему среднего образования.

Развивается и система технического и профессионального образования. За пять лет число студентов организаций ТиПО выросло на 13,7% и в 2025 году достигло 562 тыс. человек. Для усиления связи колледжей с реальным сектором разработано и актуализировано около 500 образовательных программ.

В вузах и организациях послевузовского образования в 2025 году обучалось 724,1 тыс. человек — на 16% больше, чем пять лет назад. На 2026–2027 учебный год выделено почти 90 тыс. образовательных грантов, из них более 75 тыс. — на бакалавриат, свыше 11 тыс. — на магистратуру и более 3 тыс. — на докторантуру.

«В рамках программы AI-Sana свыше 700 тыс. студентов получили сертификаты, подтверждающие базовые знания в области искусственного интеллекта. В программе участвуют 106 вузов. Разработано и внедрено 442 ИИ-агента, в работе задействованы 980 участников университетских команд», — сообщили в Правительстве Казахстана.

В этом году также начнет обучение Казахский исследовательский университет ИИ - QAIRU. Планируется принять около 600 обучающихся, в том числе 400 студентов бакалавриата, из которых 308 получат государственные гранты, а также 100 магистрантов.

Расширяется доступ студентов к международным образовательным платформам. В проекте Coursera участвуют 95 казахстанских вузов, а студенты получили более 260 тыс. сертификатов. Кроме того, реализуется проект по внедрению ChatGPT Edu в казахстанские университеты.

Казахстанские вузы укрепляют позиции и на международном уровне. В QS World University Rankings – 2026 вошли 20 отечественных университетов, что стало рекордным показателем для страны. В Казахстане также работают 33 филиала зарубежных университетов из 12 стран, а число иностранных студентов превышает 37 тыс.

Одновременно усиливается практическая направленность науки. Более трети научных разработок доведены до стадии коммерциализации, а их совокупный вклад в развитие страны оценивается в 142 млрд тенге. Объем частного финансирования научных инициатив достиг 28,2 млрд тенге.

Отдельное внимание уделяется инклюзивному образованию. В Казахстане насчитывается 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, 90% из них охвачены специальной поддержкой, а более 169 тыс. обучаются и воспитываются в условиях инклюзии.

Развитие человеческого капитала также связывают с дальнейшим трудоустройством. К 2029 году количество качественных рабочих мест планируется увеличить до более 3,8 млн. В 2026 году по региональным картам занятости предполагается трудоустроить 544 тыс. человек, при этом к 1 августа работу уже получили 388 тыс. казахстанцев.

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