Более 18 трлн тенге инвестиций планируют привлечь в экономику Казахстана в 2023 году

В рамках релокации в Казахстан «переехали» 24 иностранные компании, еще по 43 работа продолжается.

Фото: телеграм-канал Ukimet

В текущем году в сфере промышленности планируется запустить 170 новых инвестиционных проектов. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития страны сообщил Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Правительства РК.

Премьер-министр Казахстана отметил, что в нынешнем году в экономику планируется привлечь 18,3 трлн тенге инвестиций в основной капитал. Прорабатывается общенациональный пул из 873 инвестиционных проектов на сумму 28,1 трлн тенге. Вместе с тем в рамках релокации 24 иностранные компании «переехали» в Казахстан, еще по 43 работа продолжается.

«В этом году в сфере промышленности будет запущено 170 проектов на сумму 1 трлн тенге. За счет этого планируется создать около 15 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул премьер.

По словам Смаилова, в нефтегазовой сфере продолжается реализация проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на Тенгизе, началось строительство 5-го компрессора и прорабатывается проект подготовки товарного газа мощностью 4 млрд кубометров в год на Карачаганаке.

Кроме того, на Кашаганском месторождении продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью более 1 млрд кубометров и прорабатывается вопрос строительства еще одного газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубометров.