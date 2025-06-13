Более 186 тыс. казахстанцев получили работу с начала года

Занятость,Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Программы занятости населения предоставляют шанс реализовать карьерные амбиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года в Казахстане активные меры содействия занятости охватили более 186 тысяч граждан. По состоянию на 1 июня текущего года трудоустроено 190,6 тыс. казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

На субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 116,2 тыс. человек, из них:

- на социальные рабочие места – 10,8 тыс. чел.;

- на молодежную практику – 7,8 тыс. чел.;

- на общественные работы – 83,3 тыс. чел.;

- в рамках проектов «Серебряный возраст» – 12,8 тыс. чел.,

- «Первое рабочее место» – 1,4 тыс. чел.,

- «Контракт поколений» – 59 чел.

Кроме того, в программе онлайн-обучения по востребованным навыкам на рынке труда были задействованы 42 тыс. безработных, из них 39,4 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

В рамках проекта «Бастау» основы предпринимательства изучали 26,6 тыс. человек, из них завершили курсы и получили сертификаты 14,4 тыс. человек.

На профессиональное обучение по запросам работодателей направили 1 687 человек, из них завершили обучение 89 человек. После завершения обучения трудоустроились 83 человека или 93,3%.

Кроме того, с целью выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 176,4 тыс. человек.

В министерстве добавили, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

Так, на 1 июня 2025 года трудоустроено 190,6 тыс. человек, в том числе:

- в рамках активных мер содействия занятости населения – 100 тыс. чел.; 

- на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда – 44,7 тыс. чел.;

- в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» – 44,8 тыс. чел.;

- в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами – 1,1 тыс. человек.

«Для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что с 21 мая по 3 июня 2025 года на портале Business.Enbek осуществлен первый поток приема заявок от претендентов на получение гранта. Всего принято 11 479 заявлений.

 

#работа #занятость #Минтруда #казахстанцы

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