Свыше 2 млрд тенге присвоили руководитель и бухгалтер медучреждения

Они находятся под стражей

Фото: Kazpravda.kz

В Алматинской области руководитель и бухгалтер медицинского учреждения похитили из бюджета более 2,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области. Они взяты под стражу. Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным департаментом АФМ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинское учреждение было передано в доверительное управление в октябре 2020 года.

По данным ведомства, в период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования.