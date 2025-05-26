В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 мая 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 232,5 тыс. человек из 43,4 тыс. семей на сумму 10,4 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 мая текущего года дополнительная выплата назначена 74,4 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1,4 млрд тенге;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

Напомним, с 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума