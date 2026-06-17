Казахстан вошел в глобальную карту поведенческих команд ОЭСР

Госуслуги

Появление Казахстана на глобальной карте ОЭСР отражает последовательный курс Правительства страны на модернизацию государственного управления, внедрение научно обоснованных подходов и повышение качества государственных решений

Фото: oecd-opsi.org

В июне 2026 года Казахстан впервые появился на глобальной карте организаций, применяющих поведенческие инструменты в государственном секторе. Центр госуправления и поведенческой госполитики, созданный на базе Национального аналитического центра (НАЦ) при Назарбаев Университете, был включен в международную базу Обсерватории по инновациям в государственном секторе ОЭСР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Nacanalytica.kz

На глобальной карте представлены около 300 организаций из 63 стран, использующих поведенческие подходы для совершенствования госполитики и госуслуг. Включение Центра госуправления и поведенческой госполитики НАЦ в эту базу впервые обеспечило представленность Казахстана на международной карте поведенческих команд.

Появление Казахстана на глобальной карте ОЭСР отражает последовательный курс Правительства страны на модернизацию государственного управления, внедрение научно обоснованных подходов и повышение качества государственных решений. Казахстан демонстрирует готовность не только изучать передовой международный опыт, но и апробировать новые инструменты на практике, оценивать их эффективность, масштабировать наиболее результативные решения, и делиться своим опытом с соседними государствами.

Центр госуправления и поведенческой госполитики НАЦ является первой специализированной структурой в стране, деятельность которой направлена на развитие и практическое применение поведенческих подходов в государственном управлении. Центр проводит исследования, разрабатывает и тестирует поведенческие инструменты, а также оказывает научно-методическую поддержку госаппарату. Создание и деятельность Центра являются частью более широкого перехода Казахстана к государственному управлению, основанному на данных, научных исследованиях и предварительном тестировании решений.

В рамках развития профессиональных компетенций НАЦ тесно сотрудничает с британской организацией Behavioural Insights Team (BIT) - признанным глобальным лидером в области поведенческих подходов.

За последнее десятилетие правительства ведущих стран мира кардинально изменили подход к госуправлению, обратившись к поведенческой науке. Казахстан также последовательно внедряет современные поведенческие инструменты, дополняя традиционные методы государственного регулирования более гибкими, адресными и научно обоснованными решениями. Поведенческая госполитика трансформирует традиционные подходы в здравоохранении, налогообложении, социальной сфере и транспорте. Вместо введения дополнительных запретов и усиления административного регулирования поведенческие инструменты позволяют совершенствовать среду принятия решений и упрощать выбор, отвечающий интересам граждан и общества, не ограничивая при этом свободу выбора. Такие подходы применяются в самых разных сферах: от поддержки здорового питания до рационального потребления воды и энергии и более эффективного управления личными финансами.

Практическое применение поведенческих подходов в Казахстане уже было протестировано в рамках экспериментального проекта. НАЦ совместно с экспертами BIT и торговой сетью «Magnum Cash & Carry» провел пилотный проект по стимулированию «экономического патриотизма» на примере казахстанского сыра. В марте-апреле 2026 года в 8 супермаркетах Астаны тестировались визуальные и аудио-«подталкивания» (акцентные баннеры, стикеры, разделители полок и аудиообъявления с маркировкой «Сделано в Казахстане»). По итогам пилотного периода в участвовавших магазинах был зафиксирован рост продаж казахстанских сыров на 20% - без изменения цен и применения административных мер.

Важным показателем открытости государственных органов к современным подходам стал переход от локального эксперимента к более широкому практическому применению его результатов. Пилотный проект лег в основу масштабирования поведенческих инструментов во всех регионах страны в рамках инициативы Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, реализуемой совместно с АО «QazTrade» и региональными управлениями торговли и защиты прав потребителей. НАЦ обеспечивает научно-методическое сопровождение этой работы.

Обсерватория по инновациям в государственном секторе ОЭСР формирует международные базы знаний и распространяет информацию об инновационных практиках и организациях, работающих в сфере государственного управления. Включение Центра госуправления и поведенческой госполитики НАЦ в глобальную карту ОЭСР, укрепляет позиции Казахстана как регионального лидера в применении инновационных управленческих подходов и создает дополнительные возможности для обмена опытом со странами региона.

#Казахстан #впервые #ОЭСР

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