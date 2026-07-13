Выдачу госактов на землю полностью перевели на онлайн

Цифровизация,Госуслуги
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее заявления от граждан принимали в ЦОНах

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственный акт на земельный участок теперь можно получить только онлайн на eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии»

С 12 июля услуга по выдаче государственных актов на земельные участки полностью переведена в электронный формат.

Получить услугу стало еще проще:

-авторизуйтесь на портале eGov.kz;
 -выберите услугу;
 -заполните необходимые данные;
 -подпишите заявление удобным способом электронной подписи.

После рассмотрения заявления готовый государственный акт будет доступен в Личном кабинете на портале eGov.kz.

Сегодня 96% заявлений на получение государственного акта уже подаются онлайн.

Полный переход на электронный формат позволяет сделать процесс получения услуги еще удобнее, исключив необходимость обращения в ЦОН и сократив время ожидания.

#земля #НИТ #egov.kz #услуга #госакты

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