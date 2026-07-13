Выдачу госактов на землю полностью перевели на онлайн

Ранее заявления от граждан принимали в ЦОНах
Государственный акт на земельный участок теперь можно получить только онлайн на eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии»
С 12 июля услуга по выдаче государственных актов на земельные участки полностью переведена в электронный формат.
Получить услугу стало еще проще:
-авторизуйтесь на портале eGov.kz;
-выберите услугу;
-заполните необходимые данные;
-подпишите заявление удобным способом электронной подписи.
После рассмотрения заявления готовый государственный акт будет доступен в Личном кабинете на портале eGov.kz.
Сегодня 96% заявлений на получение государственного акта уже подаются онлайн.
Полный переход на электронный формат позволяет сделать процесс получения услуги еще удобнее, исключив необходимость обращения в ЦОН и сократив время ожидания.