«Стоп-кредит»: как установить запрет на оформление займов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АРРФР напоминает, что в целях защиты граждан от финансового мошенничества предусмотрена услуга добровольного отказа от получения займов «Стоп-кредит», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Каждый гражданин может самостоятельно установить запрет на оформление банковских займов и микрокредитов. Данная услуга доступна на портале и в мобильном приложении E-gov.

«Для подключения услуги через компьютер необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте egov.kz, перейти в раздел «Сервисы», выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов», заполнить электронную форму и подписать заявление с помощью ЭЦП. Информация о результате оказания услуги будет доступна в разделе «История получения услуг». Оформить запрет можно и через мобильное приложение E-gov Mobile. Для этого на главной странице в разделе Популярные услуги необходимо выбрать Отказ от займов и микрокредитов. Здесь заполняются данные и действия подтверждаются подписью ЭЦП», – сказано в информации.

После активации услуги в кредитной истории гражданина появляется соответствующая отметка о запрете на получение займов. Эта информация становится доступной банкам и микрофинансовым организациям при обращении в кредитные бюро.

В случае подачи заявки на получение кредита финансовая организация примет решение об отказе в его выдаче. Если же, несмотря на установленный запрет, займ будет оформлен без согласия гражданина, такой займ подлежит списанию.

При необходимости действие услуги можно отменить в любое время. Вместе с тем следует учитывать, что данный запрет не распространяется на ломбарды и иные организации, которые не используют данные кредитных бюро при оценке заемщиков.

По состоянию на 1 июня 2026 года сервисом «Стоп-кредит» воспользовались 6,3 млн раз.