Информсистема «Электронные счета-фактуры» временно станет недоступна

Подробнее об этом рассказали в КГД, сообщает Kazpravda.kz

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Налогоплательщиков проинформировали о том, что с 21:00 часов 19 июня 2026 года по 11:00 часов 20 июня 2026 года в информационной системе «Электронные счета-фактуры» будут проводиться технические работы. В указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета-фактуры» будет не доступна.

В связи с чем, в случае необходимости налогоплательщики вправе оформить СНТ, ЭСФ и внести в ИС «ЭСФ» за 19-20 июня 2026 года:

− счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней c 21 июня 2026 года;

− сопроводительную накладную на товары, выписанную на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней c 22 июня 2026 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.