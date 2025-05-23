Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель управления строительства уволился сам, а главу управления природных ресурсов и еще 30 госслужащих различных госорганов наказали в дисциплинарном порядке за неосвоение бюджета 2024 года. По их вине неизрасходованными остались более 6 млрд тенге. Об этом стало известно на заседании Общественного совета Карагандинской области, передает собкор Kazpravda.kz

- Была направлена служебная записка на имя акима области о принятии мер дисциплинарного характера в отношении структур, которые допустили неосвоение бюджетных средств, - сообщила заместитель руководителя управления финансов Ардак Саттыбаева. – По областным управлениям были привлечены к дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц, а также 14 – в четырех городах и пяти районах Карагандинской области.

В тройке антилидеров оказались три ведомства. Управление строительства по субъективным причинам не освоило 3,4 млрд тенге, управление природных ресурсов – 1,7 млрд тенге и управление пассажирского транспорта – 697 млн тенге. В результате недостроенными осталось 69 медицинских объектов, не рекультивированы земли под бывшей радиолокационной станцией ДАРЬЯЛ-У и недоремонтирован аэропорт города Балхаш.

Члены Общественного совета попросили прекратить практику наказаний госслужащих за неосвоение бюджетных денег, поскольку часто это происходит по независящим от них причинам: из-за отставания от графика строительства, несостоявшихся госзакупок или позднего выделения финансирования на реализацию проекта.